TaTaTu sbarca su Euronext Growth Paris

Ottimo debutto per TaTaTu, app di social media e intrattenimento controllata da IA Media, che detiene il 96,65% del capitale sociale, il cui fondatore e ceo è Andrea Iervolino.

Il titolo, da oggi quotato sul mercato Euronext Growth ed inserito anche nel segmento Euronext Tech Leaders, registra un rialzo del 19,5% a 2,39 euro. Il prezzo di collocamento delle 814.265.232 azioni ordinarie era stato fissato a 2 euro, in base alle stime formulate in occasione del private placement, per una capitalizzazione complessiva di circa 1,6 miliardi. L’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Paris è stata richiesta a seguito del completamento di un’operazione di private placement effettuata prima della quotazione.

La quotazione su Euronext Growth Paris

Oggi l’annuncio della quotazione su Euronext Growth Paris. Il prezzo di riferimento delle azioni alla data di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Paris è di 2 euro, pari al prezzo di sottoscrizione dell’operazione di private placement effettuata prima della ammissione alle negoziazioni. Pertanto, la capitalizzazione azionaria della società alla data della quotazione è di circa 1,6 miliardi di euro.

Tale prezzo però, sottolinea la società in una nota, è stato stabilito in base a una serie di fattori, tra cui un rapporto di valutazione redatto su richiesta della società da uno studio di consulenza di fama internazionale e risultante da trattative contrattuali tra le parti coinvolte nel private placement. Non si tratta, perciò, di un’indicazione del prezzo di mercato delle azioni a seguito della loro ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth, che può discostarsi sostanzialmente da esso.

TaTaTu inoltre ha reso noto di aver concluso un accordo di sponsorizzazione della quotazione con Portzamparc, in base al quale quest’ultima accetta di collaborare con la Società in qualità di sponsor nell’ambito della quotazione delle azioni su Euronext Growth e con l’obbligo di rendiconto e altre condizioni da rispettare dopo la quotazione. La società guidata da Iervolino inoltre ha stipulato un contratto di liquidità con Exane SA, nel rispetto della decisione n. 2021-01 dell’Autorité des marchés financiers del 22 giugno 2021, sul rinnovo dei contratti di liquidità sui titoli azionari in qualità di prassi di mercato autorizzata, che entrerà in vigore alla data di quotazione. La società ha messo a disposizione di Exane SA un importo di 200 mila euro. BNP Paribas ha agito in qualità di consulente finanziario (equity advisor) della società.

TaTaTu: cos’è e cosa fa

Come funziona TaTaTu? Gli utenti ricevono TTU Coin in cambio di visualizzazioni di contenuti e interazioni social. Possono anche pubblicare foto e video, ottenendo ancora più TTU Coin quando qualcuno mette un like, commenta, visualizza o condivide un post oppure quando altri utenti invitano i loro amici. I premi possono essere aggiudicati facendo offerte in occasione di aste per prodotti ed esperienze esclusivi, disponibili sul sito e-commerce di TaTaTu e prossimamente anche in negozi affiliati in località selezionate.

TaTaTu si prende cura dei propri utenti, non solo premiandoli, ma anche offrendo loro accesso diretto o indiretto a contenuti originali con un importante focus su cultura, inclusione, uguaglianza di genere e sostenibilità, migliorando il coinvolgimento social e promuovendo la consapevolezza sociale e ambientale.