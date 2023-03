Tariffe ridotte per il gas. E la bolletta continua a scendere

Le famiglie italiane che ancora utilizzano il mercato tutelato per la fornitura del gas potranno beneficiare di un ulteriore abbattimento dei costi, grazie alla nuova riduzione delle tariffe pubblicate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) per il mese di febbraio 2023.

Secondo i dati diffusi dall’ente regolatore, la tariffa del gas per il mese di febbraio scende a 86,45 centesimi di euro al metro cubo, il 13% in meno rispetto al mese precedente. Questo significa che le famiglie italiane che ancora non hanno effettuato la scelta del mercato libero potranno godere di una significativa riduzione del costo della loro bolletta del gas.

gas

L’Arera ha stabilito che la tariffa del mercato tutelato del gas venga fissata mensilmente, entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo, sulla base della media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano, il Psv. A febbraio il prezzo medio del Psv è stato di 56,87 euro al megawattora, il che ha permesso di ottenere una nuova riduzione della tariffa del gas.

gas psv

Questa è una buona notizia per le famiglie italiane che ancora non hanno scelto di passare al mercato libero per la fornitura del gas. Grazie alla scelta del mercato tutelato, infatti, è possibile beneficiare di tariffe vantaggiose e in costante calo, come dimostrano i dati degli ultimi mesi.