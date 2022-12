Taiwan preoccupata: la Cina cerca pretesti per futuri attacchi

Dopo un anno vissuto tra minacce e incursioni militari, la Cina potrebbe passare ai fatti preparando nuovi pretesti per futuri attacchi. A lanciare l’allarme il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, secondo cui la comunicazione con Pechino è diventata più difficile dopo l’epurazione di alcune fazioni all’interno del Partito Comunista.

Il ministro Wu ha sottolineato che le comunicazioni tra i due paesi potrebbero diminuire ulteriormente ora che Xi Jinping si è assicurato il suo terzo mandato, ed effettuando epurazioni politiche il mese scorso di membri rivali del Partito Comunista che hanno interrotto i pochi legami non ufficiali rimasti con Taipei.

In un’intervista esclusiva rilasciata al “Guardian”, Wu ha dichiarato che la minaccia militare cinese sta “diventando più seria che mai”, con un aumento di cinque volte delle incursioni di aerei da guerra nella zona di difesa di Taiwan dal 2020.

L’attività militare cinese più grave è stata l’esercitazione di agosto, organizzata dopo la visita della presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, a Taiwan. I funzionari cinesi hanno dichiarato che le esercitazioni, che includevano lanci di missili, erano una prova delle tattiche che un giorno avrebbero usato davvero contro Taiwan.

“Siamo certi che i cinesi vorranno usare un altro pretesto per esercitarsi in futuri attacchi contro Taiwan. Si tratta quindi di una minaccia militare contro Taiwan”, ha dichiarato Wu. Il ministro ha aggiunto che non sono solo gli sforzi militari della Cina a crescere, ma una “combinazione di pressioni”, tra cui la coercizione economica, gli attacchi informatici, la guerra legale e gli sforzi diplomatici per isolare Taiwan a livello internazionale.

Con l’aumento del numero di incursioni militari nella zona di difesa aerea di Taiwan – da 380 aerei da guerra cinesi nel 2020 a più di 1.500 già quest’anno – cresce il rischio di incidenti che potrebbero portare a escalation. Wu ha detto che Taiwan ha mantenuto in precedenza alcune linee di comunicazione attraverso imprenditori e accademici taiwanesi che avevano “buoni legami con la parte cinese”. Ma da quando Xi è stato riconfermato per un terzo mandato al 20° Congresso del Partito, c’è stata una grande epurazione dei ranghi del Partito e queste porte si sono chiuse, ha detto Wu.

“È perché il sistema di governo cinese è diventato così autoritario. Non è più come ai vecchi tempi, quando il mondo accademico poteva scrivere raccomandazioni al governo centrale ed essere in grado di entrare in contatto con i principali responsabili delle decisioni e dirci qual è il pensiero dei leader più importanti, cose del genere… In questi due anni, stiamo vedendo che il mondo accademico cinese ha paura di dire cose diverse dalla propaganda cinese. E ci hanno detto in modo molto franco che non sono più in contatto con il governo centrale, o anche se sono in grado di entrare in contatto con le burocrazie governative, queste ultime non sembrano avere più la fiducia del leader supremo.

Pechino ha ripetutamente risposto con rabbia a qualsiasi atto che sembri sostenere Taiwan, anche intervenendo nel commercio bilaterale, come ha fatto con la Lituania quando ha aperto uffici di rappresentanza reciproca con Taipei. La Cina ha anche esercitato pressioni su alcuni Paesi affinché abbandonassero del tutto il riconoscimento di Taipei, lasciandone solo 14 nel mondo. Tuttavia, il comportamento sempre più aggressivo ed espansionistico di Pechino nella regione sembra finora averla isolata ulteriormente, rafforzando il sostegno a Taiwan.

“Penso che la comunità internazionale stia affrontando la situazione”, ha detto Wu a proposito delle azioni di ritorsione della Cina. Con la revoca delle restrizioni sulla pandemia, Taiwan ha visto un netto aumento del numero di delegazioni straniere in visita. Diversi gruppi statunitensi si sono recati nel paese e la settimana scorsa una delegazione parlamentare britannica ha incontrato Tsai, suscitando il rimprovero di Pechino. La Cina rimane un partner importante per molte nazioni occidentali e i governi stanno camminando sul filo del rasoio.