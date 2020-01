Quanto vale il taglio del cuneo fiscale, per fascia di reddito

Il taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2020 è pronto ad entrare in azione, incidendo sui redditi di 16 milioni lavoratori dipendenti. Per l’anno in corso la dotazione prevista (per il cosiddetto Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti) è di 3 miliardi di euro, che saliranno a 5 miliardi annui a partire dal 2021.

Il bonus è tecnicamente una detrazione fiscale che andrà ad estendere la platea dei lavoratori che già percepivano gli “80 euro” renziani, fino a un reddito annuo lordi di 40mila euro. Restano esclusi gli incapienti, il cui reddito annuo, invece, risulta inferiore agli 8.200 euro (parliamo di 4 milioni di lavoratori dipendenti).

La misura è in attesa dei provvedimenti normativi, probabilmente un decreto legge in arrivo nelle prossime settimane. “A dispetto di quanto una certa propaganda ha sostenuto”, ha annunciato in un incontro con i sindacati il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, “questa misura è la prova che la nostra manovra economica riduce davvero le tasse per famiglie e lavoratori”.

Il beneficio per fascia di reddito

Per quanto riguarda il 2020, il bonus più sostanzioso verrà ricevuto nella fascia di reddito compresa fra gli 8200 e i 28000 euro, con una detrazione mensile in busta paga di 100 euro. Il valore scende progressivamente (si veda la tabella in basso) fino a raggiungere un punto di discontinuità a partire dai 36mila euro di reddito annuo lordo e decrescere rapidamente fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40000 euro.

“E’ fondamentale per semplificare il nostro sistema tributario e ridurre il carico fiscale sulle famiglie, i lavoratori e i pensionati. Coinvolgeremo in questo piano di riforma fiscale anche i pensionati” è il commento del ministro Gualtieri. “L’obiettivo è restituire sicurezza economica ai lavoratori e alle famiglie, rendendo più equo il sistema tributario”.