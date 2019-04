Svolta Amazon: per clienti Prime presto consegne in un giorno

Utile netto in crescita nel primo trimestre per Amazon che segna un aumento del 122,5% rispetto al trimestre dell’anno precedente. Buona parte della fortuna del sito di e-commerce arriva dal mercato della pubblicità on line tanto che oggi Amazon va all’assalto di Google e Facebook e controlla il 54% del settore, ma non solo. Determinante nella crescita dei ricavi negli ultimi trimestri per il colosso delle-commerce la divisione Amazon Web Services e la crescita degli utili è stata favorita dalla riduzione delle spese di magazzino e infrastrutture.

Tuttavia Amazon prevede che le spese per queste unità aumenteranno nel 2019, danneggiando l’utile netto nel breve termine. Nei primi tre mesi dell’anno il gigante di Seattle ha registrato un aumento dei costi di spedizione, pari a $7,32 miliardi, il 21% in più rispetto al precedente anno. Da qui al fine di ridurre la dipendenza dai corrieri, Amazon ha annunciato una grande novità per i clienti Prime: un taglio dei tempi di consegna da due a un giorno. Per farlo il colosso di Jeff Bezos ha provveduto a munirsi di una propria flotta di aerei e il costo dell’operazione sarà di 800 milioni di dollari durante il secondo trimestre.

Amazon prevede di spendere 800 milioni di dollari nel secondo trimestre per la riduzione delle consegne per il servizio Prime ad un giorno, e poiché il servizio sarà disponibile in più città e paesi, ci aspettiamo che questi costi aumenteranno comunque compensati dall’aumento della domanda.

Così l’analista di JMP Securities Ronald Josey che giudica positivo l’annuncio di Amazon arrivato mentre altri rivenditori, inclusi Walmart , Target e molti negozi di alimentari, stanno cercando di rendere più veloce e più conveniente gli acquisti con spedizioni veloci senza costi aggiuntivi.