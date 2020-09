Sustainable Innovation Fashion Week: a Roma il primo evento italiano dedicato all’innovazione della moda green

Innovazione, creatività, ricerca ma anche e soprattutto sostenibilità. Sono questi i capisaldi che hanno ispirato Sustainable Innovation Fashion Week, il primo evento italiano interamente dedicato ai migliori brand emergenti nel panorama della moda sostenibile.

A cura di Francesca Gastaldi

Promosso e ideato da Valeria Mangani, ex vicepresidente di Alta Roma, in collaborazione con Sustainable Fashion Innovation Society, Università Popolare degli Studi di Milano e International Alliance Women, il ‘green event’ tutto italiano si terrà a Roma il 14 settembre, a pochi passi da Ponte Milvio.

Cornice della manifestazione sarà infatti l’esclusiva Sublime – La Villa o Villa Mazzanti – dal nome dell’imprenditore che la fece costruire nel 1908 come sua residenza di campagna – oggi considerata Quartier Generale della moda etica.

Obiettivo dell’evento è quello di far emergere i più innovativi brand di nicchia del panorama eco-fashion, ovvero quelle aziende che si sono distinte per la loro visione innovativa e che hanno dimostrato di essere in linea con almeno uno dei criteri stabiliti dagli SDGs (Sustainable Developement Goals), i 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritti dai Paesi membri dell’Onu per l’Agenda 2030. Protagonista, dunque, una moda che guarda al futuro e sempre più attenta all’impatto sull’ambiente, tra accessori PVC-free, privi di solventi e inquinanti per l’ambiente, aziende tessili di fibre ecosostenibili e gioielli dal design rigorosamente etico e certificato. All’iniziativa parteciperà anche Microsoft for Startups che con il suo network valuterà eventuali startup in target per l’adesione al programma di scaling B2B.

La première di SIFW, che vanta il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e del Comune di Roma, oltre che dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e del Global Sustainability Forum, vuole essere l’occasione per dare vita a un marketplace virtuoso per i brand emergenti, ma anche per favorire una riflessione su temi importanti, quali green trade ed economia circolare.

L’evento sarà trasmesso in diretta YouTube sul canale ‘Valeria Mangani Official’ e sui social di #TheArenaLtd e vedrà come media partner ufficiale Triboo, con streaming e interviste sui suoi portali e magazine online (Greenstyle.it, Wall Street Italia, Fashion Blog).

Ad animare la giornata sarà un ricco calendario di eventi coordinati a un importante parterre di personalità di spicco e operatori del sistema moda come Maison, buyers, influencers e media – in uno spazio che ospiterà tre momenti cruciali dell’evento, a cui seguirà una cena in giardino: