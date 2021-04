Superbonus 110%, inserite le ultime novità nella guida del Consiglio dei commercialisti

Con le novità introdotte al Superbonus 110% dalla Legge di Bilancio 2021 si aggiorna anche il vademecum del Consiglio e Fondazioni nazionali dei commercialisti, “Il superbonus 110%: checklist visto di conformità ecobonus e sismabonus”.

L’estensione dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, in determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023, è solo una delle modifiche apportate.

La guida, che offre un quadro d’insieme dei controlli che devono essere effettuati ai fini del rilascio del visto di conformità è pensata per essere uno strumento di lavoro per commercialisti incaricati di fornire i propri servizi professionali in materia di detrazioni edilizie ed energetiche richiamate dal decreto Rilancio.

Superbonus 110%, la nuova guida

Fra le altre novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, riassume la guida nel suo capitolo introduttivo, vi sono: