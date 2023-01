Stipendi insegnanti, la proposta del Ministro Valditara divide

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato una nuova proposta per la scuola pubblica, che prevede l’apertura ai finanziamenti privati. Secondo il ministro, l’istruzione ha bisogno di nuove forme di finanziamento per coprire gli stipendi dei professori, che potrebbero subire una differenziazione regionale. Inoltre, il ministro sottolinea l’importanza di trovare nuove strade, anche sperimentali, di sinergia tra il sistema produttivo, la società civile e la scuola, per finanziare l’istruzione, oltre allo sforzo del governo.

Tuttavia, questa proposta ha suscitato molte polemiche, con il Movimento 5 Stelle che accusa il ministro di creare disuguaglianze e i sindacati che gli rinfacciano di distruggere la scuola pubblica. Valditara ha poi sottolineato come con la sua proposta non abbia “mai messo in discussione il contratto nazionale” e che la proposta di un fondo perequativo centralizzato e ministeriale consentirebbe di finanziare istituti in diverse regioni, evitando disparità insanabili per la scuola pubblica.

Il ministro ha anche precisato che “il contratto nazionale verrà toccato” e ha promesso di lanciare un importante reclutamento per garantire un numero sufficiente di insegnanti preparati e una continuità educativa. Inoltre, il ministro ha menzionato l’intelligenza artificiale come una possibilità per il futuro dell’istruzione, ma ha rassicurato i docenti che non saranno sostituiti dai robot.

I presidi, d’altra parte, hanno espresso il loro accordo con la proposta del ministro, ritenendo che aumentare gli stipendi al personale scolastico che vive al nord “è una misura abbastanza sensata”. Inoltre, i presidi hanno sottolineato che già oggi esiste un ingresso dei privati nella scuola, soprattutto alle superiori e alle tecniche professionali e che le scuole hanno bisogno di fondi per garantire la loro attività.

In conclusione, la proposta del ministro Valditara suscita molte polemiche, ma anche alcune riflessioni su come trovare nuove forme di finanziamento per la scuola pubblica, senza creare disparità insanabili tra le diverse regioni.