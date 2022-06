Spread si impenna a 247: Italia sorvegliata speciale. Ritorna l’austerità?

L’Italia torna sotto i riflettori con lo spread tra i Bund e i BTp che si è allargato a 247 punti, livelli tali che non si vedevano dal maggio 2020, indicando, tra l’altro, che i mercati stanno diventando sempre più preoccupati per la capacità dell’Italia di ripagare il proprio debito.

La differenza tra i rendimenti delle obbligazioni italiane e tedesche è considerata una misura dello stress dei mercati europei ed è tenuta sotto stretta osservazione dagli investitori. Nel dettaglio il rendimento del titolo decennale italiano è salito al 4%, un livello che non si vedeva dal 2014.

A tal proposito, i funzionari della BCE non hanno fornito alcun dettaglio sulle potenziali misure di sostegno alle nazioni altamente indebitate, rendendo nervosi alcuni investitori.

Il quadro è simile in altri Paesi europei altamente indebitati. Così il rendimento dei titoli decennali della Grecia ha raggiunto lunedì il 4,43%, mentre i rendimenti dei titoli decennali di Portogallo e Spagna sono saliti entrambi al 2,9%.

“I rendimenti stanno aumentando ovunque a causa delle preoccupazioni per l’inflazione e della crescente aspettativa che le banche centrali debbano aumentare i tassi di interesse in modo aggressivo”, ha dichiarato alla CNBC Neil Shearing, capo economista di Capital Economics.

La scorsa settimana la BCE ha confermato l’intenzione di aumentare i tassi di interesse a luglio e le sue previsioni economiche riviste indicano che sta per intraprendere un percorso di politica monetaria più restrittiva. Tuttavia, i funzionari della banca centrale non hanno fornito alcun dettaglio sulle potenziali misure di sostegno alle nazioni altamente indebitate, rendendo nervosi alcuni investitori.

Questa mancanza di sostegno potrebbe essere più problematica per l’Italia che per altri Paesi dell’Europa meridionale scrive l’emittente Cnbc.

“La Grecia e il Portogallo dovrebbero essere in grado di far fronte a rendimenti più normali. La loro crescita tendenziale è elevata e la situazione fiscale è confortevole. Per quanto riguarda la Grecia, la maggior parte del debito è detenuto da creditori ufficiali che le hanno concesso condizioni molto favorevoli. I mercati possono preoccuparsi, ma i fondamentali non giustificano tali preoccupazioni”, ha dichiarato Holger Schmieding, capo economista di Berenberg.

“La vera questione rimane l’Italia. Nonostante alcune riforme sotto la guida di Draghi, la crescita tendenziale italiana rimane debole. Per l’Italia, rendimenti ben superiori al 4% potrebbero alla fine trasformarsi in un problema”.