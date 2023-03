Spazio della Solidarietà, 4 giornate per tendere la mano agli ultimi

Quattro giorni per aiutare gli ultimi, si può riassumere così il senso del nuovo evento di raccolta fondi lanciato dalla Fondazione Exodus di don Antonio Mazzi, “Spazio della Solidarietà”. Un’iniziativa che vedrà aprire le porte del centralissimo Moscova District Market di Milano, dal 30 marzo al 2 aprile 2023 nella fascia oraria compresa dalle 12 alle 20. Vediamo tutti i dettagli sull’iniziativa.

Cos’è lo Spazio della Solidarietà

In particolare, lo Spazio della Solidarietà è un evento di raccolta fondi della Fondazione Exodus che viene realizzato ogni anno, da 22 anni, nel periodo natalizio sotto il nome storico di Mercato della Solidarietà. Lo Spazio della Solidarietà di Primavera è stato invece pensato per celebrare l’arrivo della bella stagione, in uno dei quartieri più alla moda della City.

Dopo il grande successo dell’edizione invernale, una nuova occasione per venire a trovarci e fare shopping solidale in una location esclusiva. Tante le proposte di Grandi Firme della “collezione Primavera-Estate di Exodus”: accessori e capi di abbigliamento, calzature e prodotti beauty e profumeria. Il 30 marzo alle 18.00, inoltre, lo Spazio ospiterà la presentazione dell’ultimo libro a firma di don Antonio Mazzi, “Se grandina a primavera”.

L’aiuto ai tossicodipendenti

Insomma, si tratta di un appuntamento importante che dal 30 marzo al 2 aprile permetterà a tutti di avvicinarsi alla galassia benefica della Fondazione Exodus di Don Mazzi. Una rete che da oltre 40 anni promuove il recupero dei tossicodipendenti. E con il tempo, al lavoro di recupero ha affiancato attività di prevenzione, assistenza, cura, formazione professionale e reinserimento socio-lavorativo.