Sostenibilità: gli investimenti ESG che fanno bene al portafoglio

La sostenibilità è il nuovo mantra per il mondo degli investimenti. Non perderti il Webinar dedicato agli investimenti ESG che si terrà mercoledì 21 ottobre ore 16.00 nel corso della Trading online Expo 2020 presso la SMART ROOM 2.

Per seguire il webinar basta andare sul sito di Borsa Italiana al link.

Tema del webinar: Investimenti ESG e portafoglio

Il mondo degli investimenti ESG rappresenta un megatrend inarrestabile. Il webinar sarà l’occasione per affrontare diversi temi legati alla sostenibilità. Sono diverse però le domande che gli investitori si pongono a tal riguardo.

In particolare, verrà presentata una ricerca tutta italiana dell’Università di Siena che risponde ad uno dei dubbi principali degli investitori: c’è sacrificio etico nell’investimento ESG? È possibile investire con responsabilità senza sacrificare performance del proprio portafoglio?

Sarà poi la volta dell’analista finanziario Marco Riva che evidenzierà come l’attenzione per la sostenibilità abbia trainato il settore delle utility dell’energia rinnovabile italiano e come il Green Deal europeo sancisca un punto di svolta importante per questo settore, pensiamo ad esempio alla produzione di energia dall’idrogeno.

Infine, Luca Comunian, Head of Marketing, Distribution Business di BNP Paribas ci spiegherà come la banca francese è riuscita ad integrare parametri di selezione dei sottostanti ESG con il mondo dei certificati Cash Collect.

A condurre, Michele Fanigliulo, socio professional SIAT e analista finanziario AIAF dell’Ufficio Studi di WSI e Finanza Online.