Smart Talk: si scaldano i motori per l’evento di giovedì 25 giugno (VIDEO)

Wall Street Italia si prepara all’appuntamento in calendario giovedì 25 giugno con Smart Talk, il programma video che vedrà la partecipazione di Ennio Doris – presidente di Banca Mediolanum, Corrado Passera – ceo di illimity, Nerio Alessandri – presidente di Tecnogym e lo chef Niko Romito.

All’evento parteciperanno in collegamento alcune delle principali società di gestione come Blackrock, Invesco, JP Morgan AM, Pimco e Schroders.

Con il direttore di Wall Street Italia Leopoldo Gasbarro abbiamo fatto il punto sulle novità che tra poco saranno online su questo sito e sui social network di Wall Street Italia.

Questo il link per seguire la trasmissione.