Sicilia, intera isola in vendita per due milioni

Acquistare un’intera isola al largo della costa siciliana con torre medievale annessa. UN sogno per molti che potrebbe diventare realtà visto che l’Isola delle femmine in Sicilia è stata messa in vendita.

Secondo il New York Times, la famiglia che da quattro secoli possiede l’isola siciliana ha deciso di separarsene per 2 milioni di euro, ovvero circa 2,2 milioni di dollari. La famiglia proprietaria ha deciso di vendere la piccola isola perché l’erede non vive più lì. Per chi ha le disponibilità per l’acquisto è bene sapere che sull’isola non c’è una casa. L’Isola delle Femmine, al largo di Palermo, è una riserva naturale, il che significa che ottenere i permessi di costruzione sarà difficile. C’è una torre sull’isola, ma ha bisogno di essere riparata.

Il nome, Isola delle Femmine, secondo leggende locali deriva dal fatto che molto tempo fa, un gruppo di donne turche sono state esiliate sull’isola e si dice che ancora oggi le loro anime circolino per la riserva naturale. Oltre alla torre, l’Isola delle Femmine è ricca di elementi di grande fascino: antichi bacini romani utilizzati per cucinare, un muro medievale, con possibilità di fare snorkeling e osservare fioriture dei campi durante la primavera. Oltre alla torre, che fu bombardata durante la seconda guerra mondiale e che potrebbe essere restaurata, c’è anche un pozzo medievale e una cisterna che potrebbe essere restaurata per rendere l’isola abitabile.