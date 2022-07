Siccità, 10 consigli per evitare gli sprechi di acqua

Il caldo estremo di questi giorni, unito alla mancanza di pioggia degli ultimi mesi, ha provocato una delle più gravi emergenze legate alla siccità nella storia dell’Italia. In Lombardia è già terminata l’acqua destinata all’uso agricolo, mentre il Piemonte ha diramato l’allerta rossa chiedendo aiuto anche alla Valle d’Aosta e appellandosi allo Stato per chiedere il riconoscimento dello stato di calamità ed emergenza. La siccità é un problema che riguarda gran parte del vecchio continente, ma secondo l’Osservatorio globale sulla siccità del Jrc, il servizio della Commissione europea per la scienza e la conoscenza, è proprio la pianura Padana la zona dell’Unione europea finora maggiormente colpita.

La siccità non colpisce solo i settori dell’agricoltura e dell’industria ma di conseguenza anche i consumatori: secondo Italmercati, dal 15 luglio si farà fatica a trovare ortaggi nei supermercati a causa dell’attuale crisi idrica che sta mettendo in ginocchio le coltivazioni del nostro Paese. Se la situazione non migliorasse, si rischia lo stato di emergenza secondo Fabrizio Curcio, il capo della Protezione Civile. Alla luce di questa situazione drammatica, il Governo Draghi sta mettendo a punto un piano che dovrebbe dare il via ai razionamenti d’acqua sul territorio. C’è una buona notizia però: nel suo piccolo, ciascuno può adottare delle misure per evitare gli sprechi.

10 consigli per evitare sprechi di acqua nella nostra quotidianità

Abbiamo raccolto i suggerimenti anti-spreco di acqua di Altroconsumo e Legambiente. Ecco 10 consigli utili.