Settoriale e tematico, l’investimento secondo BlackRock

I mercati sono partiti tutto sommato bene, ma quale può essere il futuro degli investimenti? Ci dice la sua Luca Giorgi, head of wealth BlackRock Italy Greece & Malta, intervistato durante Consulentia20, l’evento organizzato da Anasf: “L’anno è partito bene, così come si è concluso l’anno scorso. Questo vuol dire che i mercati saranno supportivi di una crescita per il corso del 2020. All’interno della costruzione di portafoglio vediamo molto forte il tema dei settoriali e dei tematici, che l’anno scorso hanno contribuito alla raccolta per 5 miliardi di euro“. Ma cosa vuol dire investimento tematico? “Vuol dire investire in un ciclo. Oggi siamo nella fase finale del ciclo economico, quindi investire in healthcare e tecnologia. Inoltre, l’investimento tematico rappresenta una evoluzione dell’investimento settoriale, permettendo di cogliere i trend più importanti sul mercato. Infine, è molto legato al tema della sostenibilità“.