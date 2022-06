Settimana lavorativa di 4 giorni: dopo il Belgio parte anche in Uk

Più di 3.300 lavoratori di 70 aziende britanniche, da aziende locali a grandi società finanziarie, inizieranno a lavorare per quattro giorni alla settimana a partire da lunedì, senza perdita di stipendio, nella più grande sperimentazione al mondo di un nuovo modello di lavoro tutto made in Britain

Il progetto pilota, della durata di sei mesi, è organizzato da 4 Day Week Global in collaborazione con il thinktank Autonomy, la 4 Day Week Campaign e i ricercatori dell’Università di Cambridge, dell’Università di Oxford e del Boston College.

Settimana lavorativa di 4 giorni, al via il test

Joe O’Connor, amministratore delegato del gruppo no-profit 4 Day Week Global, ha dichiarato che il Regno Unito è in fermento per sperimentare la settimana di quattro giorni:

“Mentre usciamo dalla pandemia, sempre più aziende riconoscono che la nuova frontiera della competizione è la qualità della vita e che il lavoro a orario ridotto e incentrato sui risultati è il veicolo per dare loro un vantaggio competitivo”.

Alcune delle aziende coinvolte si occupano di istruzione, consulenza sul posto di lavoro, alloggi, cura della pelle, servizi di reclutamento nel settore edile e delle costruzioni, alimenti e bevande e marketing digitale.

I ricercatori lavoreranno con ogni organizzazione partecipante per misurare l’impatto sulla produttività dell’azienda e sul benessere dei lavoratori, nonché l’impatto sull’ambiente e sulla parità di genere. Wyatt Watts, caposquadra del Platten’s Fish and Chips, ha dichiarato che il morale del suo team è già migliorato da quando l’azienda ha aderito alla sperimentazione e spera che il tempo extra per riposare aumenti i livelli di energia e la produttività dell’azienda. Nel corso di quest’anno è previsto l’avvio di sperimentazioni sulla settimana di quattro giorni sostenute dal governo anche in Spagna e in Scozia.

“Quando ho sentito per la prima volta che avremmo lavorato meno ore con la stessa paga, mi sono detto: “Qual è la fregatura?”. Di solito sono così esausto dal lavoro che non ho energie, quindi spero che il tempo extra per riposare aumenterà i miei livelli di energia”.

Juliet Schor, professoressa di sociologia al Boston College e ricercatrice principale del progetto pilota, parlando al Guardian, lo ha definito un “esperimento storico”.

“Analizzeremo come i dipendenti reagiscono al fatto di avere un giorno libero in più, in termini di stress e burnout, soddisfazione lavorativa e di vita, salute, sonno, consumo di energia, viaggi e molti altri aspetti della vita. La settimana di quattro giorni è generalmente considerata una politica a triplo vantaggio: per i dipendenti, per le aziende e per il clima. I nostri sforzi di ricerca si concentreranno su tutto questo”.

Ha detto che la decisione di unirsi al pilota sta già avendo un impatto. “Il morale è migliorato e speriamo che la nostra produttività al lavoro sia più alta”.

Ed Siegel, amministratore delegato della Charity Bank, si è detto orgoglioso di essere una delle prime banche del Regno Unito ad adottare la settimana di quattro giorni. “Siamo stati a lungo campioni del lavoro flessibile, ma la pandemia ha davvero spostato gli obiettivi in questo senso”. Per la Charity Bank, il passaggio a una settimana di quattro giorni sembra un passo successivo naturale.

“Il concetto novecentesco di settimana lavorativa di cinque giorni non è più adatto alle imprese del XXI secolo. Siamo fermamente convinti che una settimana di quattro giorni, senza modifiche a stipendi e benefit, creerà una forza lavoro più felice e avrà un impatto altrettanto positivo sulla produttività aziendale, sull’esperienza dei clienti e sulla nostra missione sociale.”

Anche in Belgio settimana lavorativa corta

Prima del Regno Unito, il Belgio ha avviato la sperimentazione della settimana lavorativa corta di soli 4 giorni. Il governo aveva raggiunto un accordo, dopo quello sullo smart working che prevedeva la possibilità di spalmare le ore settimanali di un tempo pieno su 4 giorni lavorativi guadagnando un giorno in più di riposo nella settimana.

Saranno “progressi concreti per tutti i lavoratori!”, ha twittato il ministro del Lavoro Pierre-Yves Dermagne annunciando l’intesa dopo la trattativa al comitato ministeriale. Nello specifico i lavoratori potranno scegliere di concentrare l’orario di lavoro su quattro giorni alla settimana, in modo da poter godere di un altro giorno libero. I dipendenti potranno inoltre optare per uno schema settimanale variabile, lavorando più ore una settimana e avendo più tempo libero quella successiva.

In entrambi i casi sarà il lavoratore a decidere la formula, una soluzione chiaramente interessante per le famiglie in cui lavorano entrambi i genitori. La flessibilità dell’orario in questa formula è pensata anche come supporto alla genitorialità consentendo così ai lavoratori in Belgio di chiedere di lavorare più ore una settimana per farne meno quella successiva.