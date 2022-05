Seriveneta, l’impegno dell’azienda per un futuro sempre più competitivo

Seriveneta è un’azienda che opera in tutto il Veneto e in continua espansione sul territorio nazionale, verticale sui settori di produzione di stampa di etichette e tastiere B2B. L’azienda, oggi guidata da Andrea e Dario Rolle, è leader nell’etichettatura di presidi medico-chirurgici e di prodotti chimici, nel settore delle stampe industriali e, settore di riferimento aziendale, in quello delle attrezzature elettroniche.

Seriveneta, un approccio pull per abbracciare l’innovazione

Il sistema produttivo di Seriveneta punta molto sulla flessibilità: con un approccio pull, garantisce ai clienti personalizzazione in tempi brevi e secondo le più moderne tecniche serigrafiche. In un settore, quello della serigrafia, in completa trasformazione negli ultimi anni, Seriveneta ha saputo rinnovarsi, implementando le ultime innovazioni tecnologiche e rendendo così le proprie linee produttive sempre più agili e pronte a soddisfare le esigenze dei clienti, non ultimo con l’implementazione di nuovi plotter da taglio e per stampa digitale, oltre a linee serigrafiche dedicate di ultima generazione.

Seriveneta si occupa di stampa, ma anche di progettazione e design di prodotto, offrendo ai propri clienti diverse soluzioni in grado di ottenere il risultato più in linea con le proprie necessità.

Seriveneta, una storia Veneta

Seriveneta come detto è guidata da Andrea e Dario Rolle, figli del fondatore Ermanno. L’ingresso di Andrea, primo figlio ad entrare nell’azienda del padre, è datato 2000, quando assume l’incarico di responsabile di produzione. Quattro anni dopo, anche Dario entra in azienda, occupandosi della parte amministrativa.

seriveneta

Dal 2011, Andrea e Dario assumono il controllo di Seriveneta, con risultati oltre ogni aspettativa: aumento del fatturato pari al 30%, acquisto di realtà clienti (su tutte, MicroNova SRL) e ammodernamento del parco macchine, che vedono l’ingresso in linea di produzione di nuovi telai serigrafici, plotter da stampa e forni UV.

seriveneta

Nel corso del 2021, Dario e Andrea hanno proceduto ad un aumento di capitale per Seriveneta, preludio della trasformazione aziendale in SRL e per rispondere al meglio alle necessità future. Non ultimo, va sottolineato il progetto del rinnovamento della sede produttiva, primo passo verso un ulteriore ampliamento della flotta produttiva. La rotta di Seriveneta è chiara: si parte dal Veneto per “allargarsi” ai confini nazionali e portare l’eccellenza dell’azienda su nuovi mercati.