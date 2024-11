Sella, lanciato corso di alta formazione sui mercati privati con Bocconi per Private Banker

Il gruppo Sella, in collaborazione con SDA Bocconi School of Management, ha lanciato il primo Executive Program sui private markets, un percorso di alta formazione rivolto a 45 private banker di Banca Patrimoni Sella & C. e Banca Sella. L’iniziativa risponde alla crescente centralità dei private markets nelle strategie di investimento dei clienti High Net Worth, offrendo ai consulenti competenze specializzate per navigare un settore in rapida espansione, ricco di opportunità ma anche di complessità.

La crescita dei private markets

Negli ultimi anni, i private markets stanno assumendo un ruolo sempre più centrale all’interno delle strategie d’investimento dei clienti, soprattutto i cosiddetti High Net Worth Individual (HNWI). Si tratta di un settore in forte crescita, caratterizzato da opportunità di diversificazione e potenziale rendimento superiori rispetto ai mercati tradizionali. La loro complessità richiede competenze altamente specializzate, non solo per comprendere le dinamiche di questi strumenti, ma anche per poter offrire ai clienti una consulenza esaustiva e personalizzata.

Il percorso formativo

Il percorso formativo, svoltosi in due giornate presso il Campus di SDA Bocconi a Milano, è stato studiato appositamente per soddisfare le esigenze di private banker esperti e fornire loro gli strumenti necessari per affrontare le sfide legate ai private markets. Il programma, che ha alternato sessioni teoriche a esercitazioni pratiche, ha trattato diversi aspetti fondamentali degli investimenti alternativi quali private equity, venture capital, real estate, infrastrutture e private debt, oltre a temi di risk management e valutazione degli asset. I banker, grazie all’apporto dei professionisti di SDA Bocconi, hanno acquisito una visione più completa e dettagliata dei private markets e competenze avanzate per interagire efficacemente con i clienti.

La strategia di Sella

“Questo progetto formativo rappresenta un passo fondamentale per garantire ai nostri consulenti l’accesso a un know-how di eccellenza in un settore che richiede un’elevata specializzazione. Solo attraverso un costante aggiornamento e una preparazione adeguata possiamo continuare a essere un punto di riferimento per i nostri clienti, offrendo loro soluzioni sempre più innovative e personalizzate”, ha dichiarato Alessandro Marchesin, Head of Wealth & Asset Management del gruppo Sella.

