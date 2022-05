Secondo il Rapporto OCSE-PISA 2018, che misura l’alfabetizzazione finanziaria degli studenti, l’Italia si colloca al 12mo posto su un campione di 20 Paesi, con il 20,9% dei giovani italiani che ha una conoscenza finanziaria insufficiente (contro una media OCSE di 14,7%), mentre solamente il 4,5% che si posiziona al livello più alto (contro una media OCSE del 10,5%).

In questo contesto, ben venga ogni forma e iniziativa all’insegna dell’educazione finanziaria dei giovani. Ma trasmettere delle conoscenze di economia e finanza in modo efficace a giovani non è così banale. Lo scienziato, politico e padre fondatore degli Stati Uniti Benjamin Franklin ha un suggerimento tuttora valido sul tema: “Insegnami e io ricordo. Coinvolgimi e io imparo”. Proprio quello che avverrà alla prima edizione del SIAT Game of Mind powered by Deloitte Consulting, il nuovo gioco della mente dove “o si vince, o si impara”. Wall Street Italia e Finanza Online sono media partner della prima edizione della competizione. Vediamo meglio in cosa consiste.

Cos’è SIAT Game of Mind 2022

SIAT Game of Mind (GOM) 2022 è la più grande sfida di cultura economico-finanziaria aperta a tutti gli studenti delle principali università italiane. Il campionato virtuale di educazione finanziaria si propone di diffondere le conoscenze sulla materia grazie a un approccio all’insegna della gamification, ossia che utilizza degli elementi mutuati dai giochi per insegnare l’economia e la finanza. Il concorso si svolgerà il 27 maggio 2022 nell’ambito del Trading Campus, organizzato da SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica) presso la Palazzina del Peso dell’Ippodromo San Siro di Milano. L’evento sarà trasmesso dalla Tribuna Reale in diretta streaming e interverranno relatori ed esperti del mondo del trading.

Come funziona SIAT GOM

La sfida si svolgerà virtualmente venerdì 27 maggio sul sito di Trading Campus 2022. Ci saranno 7 round di 20 domande ciascuno alle: 9:45, 10:15, 10:45, 11:45, 14:45, 15:45 e 16:15. Ogni partecipante dovrà collegarsi pochi minuti prima dell’inizio di ogni round. A ogni risposta esatta sarà assegnato un punteggio più alto in base alla velocità di risposta (più veloce si risponde in maniera corretta, più punti si prendono). Durante il gioco ci saranno molti interventi “live” durante il SIAT Trading Campus, in cui i trader presenti saranno informati dell’andamento della gara. Dopo ogni round, sarà stilata una classifica provvisoria da Marco Mione (Vice Presidente di SIAT e FinTech Team Manager di Deloitte Consuting), Alessandro Moretti (trader azionario, analista finanziario e consulente) e Duccio Martelli (visiting professor all’Università di Harward). Dopo il settimo round, si terrà la premiazione dei vincitori della prima edizione di SIAT GOM:

i primi tre classificati;

l’università con il maggior numero di studenti classificati nelle prime 50 posizioni;

I primi 5 studenti classificati appartenenti all’università vincitrice saranno automaticamente qualificati per rappresentare il proprio Ateneo alla seconda edizione di SIAT GOM

Cosa si vince al SIAT GOM?

Tutti i vincitori riceveranno:

l’invito a partecipare in presenza alla seconda edizione di SIAT GOM;

l’iscrizione nell’albo d’oro del gioco;

un’intervista sul SIAT Mag, la rivista di SIAT;

alcuni libri di settore;

un invito esclusivo alla SIAT Quantech Conference 2022, un incontro organizzato da SIAT per capire i futuri trend del mercato, che si svolgerà il 14 settembre 2022 presso il Castello Sforzesco di Milano.

Come partecipare al SIAT Game of Mind 2022

La partecipazione è gratuita e aperta agli studenti universitari di tutti i corsi di laurea: basta inserire nome, cognome e università cui si è iscritti. I concorrenti riceveranno una e-mail prima della competizione con gli accessi univoci al gioco, che si svolgerà tramite un software appositamente selezionato per l’occasione. Sei pronto a vincere la sfida? Clicca qui per iscriverti alla prima edizione di SIAT Gom 2022!