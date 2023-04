Nei giorni scorsi l’asset manager Schroders ha svalutato la sua quota nella fintech britannica Revolut. Nel dettaglio, lo Schroders Capital Global Innovation Trust ha svalutato il suo investimento di circa il 46%. Ricordiamo che Schroders aveva investito ai massimi di mercato nel round di Serie E della fintech con una valutazione di 800 milioni di dollari, chiuso nel 2021. Il trust ha dichiarato che il valore della sua partecipazione al 31 dicembre 2022 era di 5,4 milioni di sterline, rispetto ai 10,1 milioni di sterline del 31 dicembre 2021. Ciò implica una riduzione della valutazione della banca da 33 a 17,7 miliardi di dollari. Revolut non è l’unica società fintech nel portafoglio di Schroders a subire un declassamento: anche il trust ha infatti ridotto la sua partecipazione in Atom Bank del 31%.

I motivi della svalutazione

Schroders ha dichiarato di aver agito “con cautela visto il difficile contesto di mercato”. La svalutazione è avvenuta a valle della presentazione dei conti di Revolut nel 2022, in cui ha annunciato di aver raggiunto il suo primo profitto annuale (a quota 110,3 milioni di sterline), dopo aver quasi triplicato i suoi ricavi nel 2021.

I conti sono stati approvati dal revisore contabile della società, BDO, ma con una serie di avvertenze. Il revisore ha espresso il timore di non poter verificare 477 milioni di sterline di ricavi, né di poterne garantire la “completezza o la ricorrenza”, a causa della configurazione dei sistemi informatici interni di Revolut. Il rischio di inesattezze materiali era maggiore per le attività di scambio di valuta estera, ricchezza e criptovalute della società.

Revolut è stata successivamente criticata dagli azionisti e dai membri del consiglio di amministrazione per non aver risposto ai rilievi di BDO. Un portavoce della fintech ha dichiarato che le inadeguatezze segnalate da BDO sono state corrette nel 2021 e che non c’erano più punti interrogativi sulla dichiarazione dei ricavi.

Chi è Revolut

Revolut è una società fintech inglese fondata nel 2015 a Londra da Nikolay Storonsky e Vlad Yatsenko. Da allora, ha incassato 2 miliardi di dollari in 19 round. La società offre servizi bancari tra cui una carta di debito prepagata, cambio valuta, exchange di criptovalute e pagamenti peer-to-peer. Conta oltre 25 milioni di clienti retail a livello globale. Ricordiamo che Revolut nell’agosto 2022 ha lanciato 22 nuovi token.