SCARABEO con Carlo Stagnaro: “Minibot primo passo formale per l’uscita dall’euro”

Ottava puntata di SCARABEO – Le parole della finanza. L'ospite è Carlo Stagnaro, direttore dell'Osservatorio sull'economia digitale dell'Istituto Bruno Leoni. Ha ricoperto vari incarichi presso il Ministero dello Sviluppo economico durante i Governi Renzi e Gentiloni, tra cui quello di capo della segreteria tecnica del Ministro Guidi, occupandosi, tra l'altro, della legge annuale per la concorrenza e del decreto "taglia bollette". Proprio come in Scrabble, il famoso gioco da tavolo basato sulla formazione di parole di senso compiuto, l'ospite analizzerà una serie di parole di attualità di carattere economico-finanziario proposte durante la puntata.