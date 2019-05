SCARABEO con Alfonso Fuggetta: “Futuro? Italiani troppo indietro, ma non sarà decrescita”

Quinta puntata di SCARABEO – Le parole della finanza. L’ospite è Alfonso Fuggetta, Professore Ordinario di Informatica presso il Politecnico di Milano e amministratore delegato di Cefriel, centro di innovazione digitale.

Proprio come in Scrabble, il famoso gioco da tavolo basato sulla formazione di parole di senso compiuto, l’ospite analizzerà una serie di parole di attualità di carattere economico-finanziario proposte durante la puntata. Abbiamo parlato di tecnologia, ma non solo: sono tante le parole dello Scarabeo di questa puntata, per capire meglio l’impatto che l’innovazione può avere sul futuro del nostro Paese.