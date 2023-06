Scadenze fiscali giugno 2023: calendario e novità

Tra le scadenze fiscali di giugno 2023, oltre ai consueti appuntamenti mensili per imprese e partite IVA e a quelli annuali per dipendenti e pensionati, ci sono quest’anno alcune novità straordinarie, come la domanda di adesione alla Rottamazione quater delle cartelle esattoriali. Versamento dell’acconto IMU e scadenza del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi sono i principali adempimenti del mese ma non mancano, poi, scadenze più eterogenee, come quelle in ambito ISEE, Assegno Unico e Canone RAI.

Passiamo quindi in rassegna tutte le scadenze fiscali del mese di giugno 2023 da tenere a mente:

15 giugno 2023 Invio 730 di maggio da sostituti e CAF 16 giugno 2023 Acconto IMU

Adempimenti periodici (tra cui: versamento IVA, IRPEF e INPS) 26 giugno 2023 INTRASTAT mensili 29 giugno 2023 Invio 730 di giugno da sostituti e CAF 30 giugno 2023 Saldo e primo acconto imposte sui redditi

Richiesta esonero Canone RAI secondo semestre

Adesione alla Rottamazione quater

ISEE per ricalcolo Assegno Unico

Dichiarazione IMU

15 giugno 2023

Entro la metà del mese, sostituti di imposta, CAF e professionisti abilitati devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i Modelli 730 presentate dai contribuenti entro il 31 maggio e consegnare al contribuente copia della dichiarazione dei redditi e del prospetto di liquidazione.

Scadenze fiscali 16 giugno 2023

Tra le scadenze fiscali del 16 giugno ci sono gli adempimenti periodici IVA, IRPEF e INPS.

Versamento IVA (per i contribuenti con liquidazione mensile dell’imposta) relativa al mese di maggio 2023;

(per i contribuenti con liquidazione mensile dell’imposta) relativa al mese di maggio 2023; Versamento IRPEF delle ritenute alla fonte operate in acconto dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e addizionali e su redditi di lavoro autonomo e provvigioni del mese di maggio;

delle ritenute alla fonte operate in acconto dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e addizionali e su redditi di lavoro autonomo e provvigioni del mese di maggio; Versamento contributi INPS per le retribuzioni di maggio.

Il 16 giugno 2023 è in scadenza anche il versamento dell’acconto dell’IMU dovuta dai proprietari di fabbricati, ad eccezione dell’abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli.

I soggetti obbligati a pagare l’acconto IMU entro la scadenza del 16 giugno 2023 sono in particolare:

il proprietario dell’immobile, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;

concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Si rimarca che l’IMU non si paga invece sulla prima casa, l’abitazione principale, a patto che questa non rientri tra le categorie degli immobili di lusso.

L’appuntamento per il saldo dell’imposta è fissato al 18 dicembre, considerando che il termine ordinario del 16 dicembre cade di sabato ed è soggetto a proroga automatica.

26 giugno 2023

Entro il 26 di giugno bisogna presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi intracomunitari (tramite modello Intrastat) relativi agli scambi intra-UE del mese di maggio, ai fini IVA.

L’invio dovrà essere effettuato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all’Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.

29 giugno 2023

Entro la metà del mese, sostituti di imposta, CAF e professionisti abilitati devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i Modelli 730 presentate dai contribuenti dal 1° al 20 giugno e consegnare al contribuente copia della dichiarazione dei redditi e del prospetto di liquidazione.

Scadenze fiscali 30 giugno 2023

Come di consueto, l’ultimo giorno di giugno coincide con la scadenza per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi: saldo e primo acconto di IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca e imposte sostitutive. Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di 12 euro non sono dovuti versamenti.

Come di consueto, il primo acconto delle imposte sui redditi potrà essere differito e versato entro la scadenza del 31 luglio, previa maggiorazione dello 0,40 per cento.

Saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, così come i contributi previdenziali eccedenti il minimale, possono essere versati anche mediante rateizzazione, in un massimo di sei quote da versare entro il mese di novembre, con modulazione dei termini calibrata in base al possesso o meno della partita IVA.

Il pagamento si effettua in un’unica soluzione oppure in sei rate, con modulazione dei termini calibrata in base al possesso o meno della partita IVA.

Per i contribuenti IRPEF le rate scadono l’ultimo giorno del mese (l’ultima è il 30 novembre), con quella di luglio che può essere pagata entro il 22 agosto (in considerazione della pausa estiva).

Le Partite IVA, dopo la prima rata del 30 giugno, devono effettuare i successivi versamenti entro le seguenti scadenze: 18 luglio, 22 agosto, 16 settembre, 17 ottobre, 16 novembre.

Scadenze per soggetti IRPEF:

30 giugno

31 luglio

31 agosto

2 ottobre

31 ottobre

30 novembre

Scadenze per Partite IVA:

30 giugno

17 luglio

21 agosto

18 settembre

16 ottobre

16 novembre

Entro il 30 giugno, i contribuenti possono ancora chiedere l’esenzione dal canone RAI per mancato possesso dell’apparecchio televisivo in relazione al secondo semestre dell’anno (se hanno inviato tardivamente la comunicazione annuale prevista entro gennaio), compilando e inviando per via telematica (in area riservata del sito delle Entrate) la Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato.