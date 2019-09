SCA: banche italiane e Strong Customer Authentication, il punto

Dallo scorso 14 settembre è entrata in vigore la nuova normativa sui pagamenti elettronici, PSD2. Due le novità previste: la prima, l’open banking, faciliterà l’utilizzo da parte dei consumatori delle app per la gestione dei propri conti correnti e carte di pagamento, l’altra, la SCA, la strong customer authentication, renderà i pagamenti più sicuri con la doppia autenticazione.

Ma l’obbligo di adottare quest’ultima per banche ed esercenti ha subito uno slittamento. Questo perché, in linea con il parere espresso dall’Eba (l’autorità bancaria europea), Banca d’Italia ha infatti deciso di concedere più tempo all’industria finanziaria italiana per completare gli adeguamenti richiesti dalla normativa in tema di sicurezza delle transazioni online effettuate con carta di pagamento. D’altronde non tutte le banche erano pronte alla Psd2, anche se avevano assicurato che si sarebbero allineate entro la scadenza del 14 settembre. In tante, però, si erano già adeguate. Tra queste, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Mediolanum e Banca Sella.

Cosa è la strong authentication

Si chiama strong authentication ed è sostanzialmente un’autenticazione doppia, che avviene attraverso l’inserimento di due password: una statica e una dinamica, con codici usa e getta, tramite messaggi sul cellulare o tramite i generatori di codici (le cosiddette chiavette token) o attraverso i token digitali. L’obiettivo principale della strong authentication è aumentare la sicurezza delle transazioni online.

Perché è importante

La SCA è una misura di sicurezza divenuta fondamentale nel contesto di un’inarrestabile crescita dei pagamenti tramite internet e i dispositivi mobili. Soltanto in Italia, la Polizia Postale e delle Comunicazioni, parla di truffe online in crescita con 3355 denunce, 39 arresti, circa 160mila segnalazioni e il sequestro di 22.687 spazi virtuali registrati nel 2018. Sono proprio la sicurezza e la protezione degli utenti ad essere il punto nodale nell’elaborazione delle normative europee sui pagamenti digitali

Le principali novità

Di seguito le principali novità introdotte con la strong authentication, riportate da Altroconsumo: