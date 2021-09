Salone del Risparmio: Merzagora (NN IP), investimenti sostenibili sempre più diffusi (VIDEO)

In occasione della undicesima edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo – Milano Congressi, il centro congressi più grande d’Europa.

Con Simona Merzagora – Managing Director, NN IP – abbiamo parlato della crescita della diffusione degli investimenti sostenibili e dei recenti casi di greenwashing.

Secondo Merzagora i recenti casi di greenwashing sono legati al fatto che la normativa non è ancora così definita, per cui permette di avere una definizione abbastanza ampia su che cosa è effettivamente sostenibile.

“Noi ci attendiamo con l’introduzione della nuova direttiva Sfdr una tassonomia più chiara che consenta di limitare questo fenomeno perché saremmo tutti costretti a fornire una rendicontazione su tutti i parametri non finanziari. Quindi le attività di marketing creativo o comunque le informazioni poco credibili tenderanno a ridursi” evidenzia Merzagora.

“Per scegliere un asset manager serio e affidabile su questi temi è necessario verificare che effettivamente abbia improntato il proprio modello di business verso un modello di trasformazione sostenibile. Questo vuol dire che la sostenibilità deve permeare i loro progetti di investimento, che devono essere estremamente trasparenti, e che abbiano incorporato tutta l’analisi extra finanziaria ormai da decenni all’interno delle proprie valutazioni.

Questo vuol dire per noi investitori o per i selezionatori di Fondi prima andare a selezionare prima la serietà e la credibilità della società stessa per poi passare al fondo e come il fondo integra o promuove la sostenibilità” conclude l’esperta di NN IP.