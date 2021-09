Salone del Risparmio: Mellana (Fineco AM), lo scenario dei mercati emergenti (VIDEO)

In occasione della undicesima edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo – Milano Congressi, il centro congressi più grande d’Europa.

Con Daniele Mellana – Head of Sales and Business Development, Fineco Asset Management- abbiamo parlato dell’andamento dei mercati emergenti anche alla luce di quello che sta succedendo in questi giorni sul mercato immobiliare cinese.

Per Mellana le prospettive di questi mercati rimangono interessanti in un ottica di lungo termine. Per diversificare il portafoglio Fineco ha lanciato da poco un prodotto ad accumulo graduale su questa asset class.