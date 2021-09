Salone del Risparmio: Giorgi (BlackRock), ETF sempre più apprezzati dagli investitori italiani (VIDEO)

In occasione della undicesima edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo – Milano Congressi, il centro congressi più grande d’Europa.

Con Luca Giorgi, Head of iShares and Wealth Italy, Greece and Malta di BlackRock abbiamo parlato della crescita degli ETF nei portafogli dei clienti italiani. Ascoltiamo il suo intervento.

L’esperto ha parlato nel dettaglio del trend positivo degli ETF: “Direi che è una crescita ben diversificata, dalla clientela wealth, al cliente finale, agli asset manager che storicamente lo hanno sempre inserito entro nel portafogli fino alla clientela istituzionale che anche qua ha già iniziato questa conversione anche per una pressione importante sul tema dei costi. L’ETF è quindi uno strumento sempre più utilizzato, che permette di diversificare ulteriormente il portafoglio. Dall’obbligazionario all’azionario, passando anche per il tema della sostenibilità, sono davvero tantissime soluzioni che permettono di cogliere i diversi gradi di sostenibilità che vogliamo dare al portafoglio. E così ci permette di avere un costo contenuto, un approccio trasparente e comunque efficace alla ricerca di rendimento ma allo stesso tempo di diversificazione del portafoglio”.