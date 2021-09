Salone del Risparmio: Comunian (BNP Paribas), cresce l’interesse dei consulenti per i certificati (VIDEO)

In occasione della undicesima edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo – Milano Congressi, il centro congressi più grande d’Europa.

Con Luca Comunian, Head of Marketing – Global Markets di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, abbiamo parlato di certificati. L’esperto in particolare ha spiegato come questo strumento finanziario stia diventando un’alternativa importante all’obbligazionario e sta vedendo una crescita costante di interesse da parte dei consulenti finanziari.