Salone del Risparmio: Baron (Mfs), avvicinarsi ai Millennial e capire le loro esigenze di investimento (VIDEO)

In occasione della undicesima edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo – Milano Congressi, il centro congressi più grande d’Europa.

Con Andrea Baron, Managing Director di Mfs, abbiamo parlato di millennial e relazioni con i consulenti finanziari. Ascoltiamo le sue parole.

Baron, ai nostri microfoni ci ha spiegato di aver “pubblicato di recente un sondaggio fatto con circa 500 millennial e 250 consulenti finanziari, per capire i comportamenti dei consulenti ma soprattutto quelli dei giovani. Una generazione diciamo di investitori futuri che forse ha trovato poca copertura da parte dei consulenti finanziari, probabilmente anche visti i patrimoni chiaramente più limitati. Non dimentichiamo però che questa generazione nel prossimo futuro vedrà un trasferimento di enormi capitali dalla generazione dei Baby boomers attraverso la Generazione X e quindi stiamo parlando per dare un’idea negli Stati Uniti di più di 60000 miliardi che verranno trasferiti. In Italia numeri di conosciamo più di 2000 miliardi di liquidità sui conti correnti, più immobili e altri titoli. Quindi quello che è emerso da questo sondaggio è che servirebbe un maggiore supporto ai consulenti finanziari per capire meglio le esigenze dei propri clienti di questa nuova generazione”.