Salone del Risparmio 2024: i numeri della 14esima edizione

Si è chiuso il sipario sull’edizione 2024 del Salone del Risparmio, appuntamento simbolo dell’industria del risparmio gestito, ideato e organizzato da Assogestioni, una fucina di idee e innovazione per uno dei settori chiave per la crescita dell’economia del Paese.

Formazione, specializzazione e divulgazione sono le anime della kermesse, concepita con l’obiettivo di dare vita a un evento multidimensionale e multi-target, che rappresenti una piattaforma di dialogo tra i diversi stakeholder dell’industria.

A confermare l’importanza delle kermesse i numeri della 14esima edizione.

Salone del Risparmio 2024: i numeri

In tre giorni oltre 15.000 visitatori in presenza e più di 6.000 in streaming, connessi alla piattaforma digitale FR|Vision. Collegamenti destinati ad aumentare ulteriormente nelle prossime settimane, grazie alla possibilità di rivedere tutte le conferenze dell’evento in modalità on demand sulla piattaforma.

Carlo Trabattoni, Presidente di Assogestioni, ha commentato:

“Anche quest’anno voglio ringraziare i numerosi partecipanti alla 14^ edizione del Salone del Risparmio. Sono sicuro che chi ha partecipato agli appuntamenti e alle conferenze di questi tre giorni tornerà a casa con svariati spunti di riflessione e strumenti concreti per continuare a operare in modo efficace e affrontare le importanti sfide all’orizzonte”.

Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni, ha poi aggiunto:

“I numeri di questo Salone confermano l’apprezzamento per la qualità dei contenuti proposti e il valore di questo importante appuntamento annuale, non solo per i professionisti del settore, ma anche per risparmiatori e studenti. Abbiamo celebrato nel modo migliore i 40 anni dell’Associazione e siamo ora proiettati verso il futuro con basi più solide anche grazie agli spunti raccolti durante queste tre giornate”.

La terza giornata di lavori: focus educazione finanziaria

Fondamentale in ottica di inclusione la terza giornata rivolta ai non addetti ai lavori. Quest’anno è stata dedicata all’educazione finanziaria come strumento essenziale di empowerment per affrontare la complessità in uno scenario in costante cambiamento, si è chiusa con la conferenza “2Cents dietro le quinte. La sfida di portare la finanza alle nuove generazioni”.

L’appuntamento ha visto l’intervento di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano, il quale ha dichiarato:

“La finanza e il risparmio gestito sono due capisaldi del sistema economico di Milano, la prima area metropolitana nell’UE per Pil tra le città non capitali. Milano non sarebbe mai diventata la città italiana di riferimento nell’industria, nel settore dei servizi e ora nell’economia delle idee senza l’apporto degli operatori finanziari”, proseguendo: “Questo sostegno chiave a Milano è ribadito dal crescente successo del Salone del Risparmio, arrivato alla quattordicesima edizione, che s’è affermato come il più importante evento in Europa, per numero di partecipanti e di marchi espositori, per il settore del risparmio gestito”

Sono intervenuti alla successiva tavola rotonda speaker di rilievo, in particolare: Vittorio Ambrogi, Vicepresidente del Comitato EduFin di Assogestioni, Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale di Feduf, Mauro Maria Marino, Presidente di OCF, Saverio Perissinotto, Presidente del Comitato EduFin di Assogestioni, e Stefania Romenti, Professore Ordinario di Comunicazione e Sostenibilità Università IULM.

L’appuntamento è stato l’occasione per fare il punto su “2Cents” il programma multicanale di educazione finanziaria dedicato ai giovani e lanciato nel 2023 da Assogestioni in collaborazione con Will Media, per portare la finanza alle nuove generazioni, usando il loro stesso linguaggio.

Clara Morelli, volto di “2Cents”, autrice e Content Creator per Will Media ha raccontato il progetto attraverso i dati di performance, mentre Pietro Valetto, Creator e anche lui autore per Will Media, ha spiegato al pubblico presente e collegato come si crea un contenuto di successo rispondendo alle esigenze di conoscenza della community.

Per il prossimo anno ci sono già le date della nuova edizione. Appuntamento al 15-16-17 aprile 2025 per la 15^ edizione del Salone del Risparmio.