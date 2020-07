Saldi: verso stagione flop, Confcommercio stima crollo spesa del 40%

Neppure i saldi faranno ripartire i consumi che, a causa dell’effetto Covid, potrebbero registrare un crollo quest’anno. Sugli sconti estivi pesano lo smart working che svuota il centro delle città, la cassa integrazione che pesa sui redditi delle famiglia, i timori per la crisi economica innescata dall’emergenza Covid che spingono a risparmiare più che a spendere.

E’ quanto stimato dall‘Ufficio Studi di Confcommercio, secondo cui ogni famiglia spenderà quest’anno oltre il 40% in meno, in media 135 euro – meno di 60 euro pro capite – per un valore complessivo intorno ai 2,1 miliardi di euro.

A partire con i saldi, le primissime sono state Sicilia e Calabria, seguite qualche giorno fa dalla Campania e oggi, con un cambio di data in corsa, anticipano il via tre regioni, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. Il resto d’Italia tiene duro e attende il 1 agosto.

La scelte delle date non piace ai commercianti:

“È un peccato che la Conferenza delle Regioni, invece di confermare la data unica al 1° agosto, abbia lasciato alle Regioni la libertà di scegliere se anticipare di una settimana o meno, creando di fatto inopportune concorrenze tra territori limitrofi”, commenta il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Renato Borghi.

