Saldi invernali 2023, quando inizieranno?

Nonostante il periodo di grande incertezza, la stagione dei ribassi rimane un momento molto atteso dai consumatori e la data di inizio dei saldi invernali è stata fissata al 5 gennaio 2023 per la maggior parte delle regioni.

Ma perché le vendite di fine stagione si chiamano saldi? Questa parola è entrata ormai nel gergo comune con una qualifica ben precisa, ma in realtà è strettamente connessa ad un lessico commerciale. Il termine “saldi” indica, infatti, la differenza tra le entrate e le uscite, nonché un “saldo” positivo o negativo; motivo per cui i saldi sono la merce che non è stata venduta in un negozio a fine stagione e la vendita stessa dell’invenduto. Ecco il calendario per i saldi invernali 2023 di ogni regione.

Il calendario dei saldi per regione

Abruzzo : 5 gennaio (per 60 giorni)

: 5 gennaio (per 60 giorni) Basilicata : 5 gennaio – 2 marzo

: 5 gennaio – 2 marzo Provincia di Bolzano : 5 gennaio – 18 febbraio

: 5 gennaio – 18 febbraio Calabria : 5 gennaio – 28 febbraio

: 5 gennaio – 28 febbraio Campania : 5 gennaio – 2 aprile

: 5 gennaio – 2 aprile Emilia Romagna : 5 gennaio – 5 marzo

: 5 gennaio – 5 marzo Friuli Venezia Giulia : 5 gennaio – 31 marzo

: 5 gennaio – 31 marzo Lazio : 5 gennaio – 15 febbraio

: 5 gennaio – 15 febbraio Liguria : 5 gennaio – 18 febbraio

: 5 gennaio – 18 febbraio Lombardia : 5 gennaio – 5 marzo

: 5 gennaio – 5 marzo Marche : 5 gennaio – 1 marzo

: 5 gennaio – 1 marzo Molise : 5 gennaio – 5 marzo

: 5 gennaio – 5 marzo Piemonte : 5 gennaio – 28 febbraio

: 5 gennaio – 28 febbraio Puglia : 5 gennaio – 28 febbraio

: 5 gennaio – 28 febbraio Sardegna : 5 gennaio – 5 marzo

: 5 gennaio – 5 marzo Sicilia : 2 gennaio – 15 marzo

: 2 gennaio – 15 marzo Toscana : 5 gennaio – 5 marzo

: 5 gennaio – 5 marzo Provincia di Trento : 5 gennaio – 5 marzo

: 5 gennaio – 5 marzo Umbria : 5 gennaio – 5 marzo

: 5 gennaio – 5 marzo Valle D’Aosta : 5 gennaio – 31 marzo

: 5 gennaio – 31 marzo Veneto: 5 gennaio – 28 febbraio

I consigli per evitare fregature

Come ricorda Confcommercio, per un corretto acquisto degli articoli in saldo, è obbligatorio per gli esercenti esporre chiaramente il prezzo originale e quello scontato della merce, con la relativa percentuale di sconto applicata; non è invece obbligatorio il cambio dopo l’acquisto. Questo è generalmente lasciato alla discrezionalità del commerciante, a meno che il prodotto non abbia gravi vizi occulti, nel qual caso scatta l’obbligo della sostituzione o della restituzione del prezzo. Inoltre anche quest’anno sono validi i consigli d’oro stilati dal Codacons per evitare fregature durante i saldi invernali e fare acquisti in tutta sicurezza: