Saldi estivi in partenza. Ecco il calendario per regione e i consigli anti-fregature

Entra nel vivo la stagione dei saldi estivi. Quest’anno a fare da apripista sarà la Sicilia: sull’isola le vendite di fine stagione scatteranno venerdì 1° luglio 2022, mentre il sabato 2 luglio la stagione degli acquisti a prezzi scontati partirà in tutte le altre Regioni.

Secondo il Codacons, complice una situazione economica caratterizzata dai forti rincari dell’energia, inflazione alle stelle, le vendite durante il periodo di sconti rimarranno al di sotto dei valori pre-Covid, con una spesa media a famiglia che si attesterà attorno ai 165 euro. Leggermente migliori le previsioni dell’Ufficio Studi di Confcommercio: quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 202 euro, pari a 88 euro pro capite, per un valore complessivo di 3,1 miliardi di euro.

Il calendario dei saldi estivi regione per regione

Date e durata dei saldi estivi cambiano a seconda delle regioni:

Abruzzo: 2 luglio per 60 giorni

2 luglio per 60 giorni Basilicata: 2 luglio – 2 settembre

2 luglio – 2 settembre Calabria: 2 luglio – 30 agosto

2 luglio – 30 agosto Campania: 2 luglio – 30 agosto

2 luglio – 30 agosto Emilia Romagna: 2 luglio – 31 agosto (per 60 giorni)

2 luglio – 31 agosto (per 60 giorni) Friuli Venezia Giulia: 2 luglio – 30 settembre (per 60 giorni anche non consecutivi)

2 luglio – 30 settembre (per 60 giorni anche non consecutivi) Lazio: 2 luglio (per 6 settimane)

2 luglio (per 6 settimane) Liguria: 2 luglio – 16 agosto (per 45 giorni)

2 luglio – 16 agosto (per 45 giorni) Lombardia: 2 luglio – 30 agosto

2 luglio – 30 agosto Marche: 2 luglio (per 60 giorni)

2 luglio (per 60 giorni) Molise: 2 luglio – 31 agosto (per 60 giorni)

2 luglio – 31 agosto (per 60 giorni) Piemonte: 2 luglio (per 8 settimane)

2 luglio (per 8 settimane) Puglia: 2 luglio – 15 settembre

2 luglio – 15 settembre Sardegna: 2 luglio – 30 agosto

2 luglio – 30 agosto Sicilia: 1 luglio – 15 settembre

1 luglio – 15 settembre Toscana: 2 luglio (per 60 giorni)

2 luglio (per 60 giorni) Umbria: 2 luglio (per 60 giorni)

2 luglio (per 60 giorni) Valle d’Aosta: 2 luglio – 30 settembre

2 luglio – 30 settembre Veneto: 2 luglio – 31 agosto

2 luglio – 31 agosto Trento e Provincia: per 60 giorni

I consigli per uno shopping chiaro e sicuro

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricorda alcuni principi di base sui saldi.