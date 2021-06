Saldi estivi al via: il calendario e i consigli per evitare truffe

Appuntamento particolarmente atteso dai commercianti, che sperano attraverso i saldi estivi di fine stagione di recuperare almeno in parte le perdite subite negli ultimi mesi quello con i saldi estivi 2021. Il Codacons stima un incremento degli acquisti durante il periodo di sconti tra il +15% e +20% rispetto allo scorso anno, con una spesa media a famiglia che si attesterà attorno ai 165 euro.

Le vendite, tuttavia, rimarranno al di sotto dei valori pre-Covid e non saranno sufficienti a recuperare il gap con il passato: lo scorso anno la partenza dei saldi estivi posticipata ad agosto portò ad un crollo medio degli acquisti durante il periodo di sconti del -30%, con punte del -60% in alcune città del sud Italia

Saldi estivi 2021: il calendario regione per regione

Ecco le date da segnare:

1 luglio 2021: Sicilia – fino al 15 settembre, con possibilità di vendite promozionali anche nei 30 giorni precedenti

2 luglio 2021: Basilicata – per 60 giorni

3 luglio 2021: Abruzzo – per 60 giorni; Calabria – fino al 1 settembre; Emilia Romagna – per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti; Friuli Venezia Giulia – in attesa di conferma; Lazio – con possibilità di vendite promozionali anche nei 30 giorni precedenti; Lombardia – fino al 31 agosto, con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti; Liguria – fino al 16 agosto: Marche – fino al 1 settembre; Molise – fino al 1 settembre; Piemonte – per 8 settimane; Puglia – fino al 16 agosto; Sardegna – fino al 15 settembre; Toscana; Umbria – fino al 1 settembre; Valle d’Aosta – fino al 30 settembre; Veneto – fino al 31 agosto.

16 luglio 2021: Trentino-Alto Adige – fino al 13 agosto

23 luglio 2021: Campania – in attesa di conferma

Come evitare le truffe

Il Codacons mette in guardia i consumatori da possibili fregature, e diffonde i consigli utili per fare acquisti in sicurezza durante i saldi: