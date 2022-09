Ruscica (Altea Federation): “Digitalizzazione fondamentale per la competitività delle imprese”

“Competitività e capacità di performare delle imprese oggi passano inevitabilmente dalla digitalizzazione“, a evidenziarlo è Andrea Ruscica, presidente di Altea Federation, nell’intervista concessa in esclusiva ai microfoni di Wall Street Italia. L’esperto ha spiegato come il passaggio al digitale sia inevitabile per le aziende, pur seguendo una certa gradualità, e poi si è concentrato anche sul piano strategico Road to 2025 di Altea approfondendone i punti salienti.

La transizione digital delle imprese

“I leader di tutti i settori industriali adottano questo tipo di tecnologie, quindi per poter essere competitivi e performare non si può restare indietro sul digitale. Poi sicuramente il processo di digitalizzazione va attuato alle aziende in base a quella che è la loro essenza, quindi in tal senso c’è anche un discorso di gradualità da attuare che è indispensabile. Tra i trend da sfruttare in questa fase i big data e l’intelligenza artificiale sono senz’altro importantissimi in questa fase e un’azienda dovrebbe essere in grado di sfruttarli al meglio. A seguire c’è il tema cybersecurity, che è fondamentale per evitare attacchi pericolosi e altre problematiche”, ha spiegato il presidente Ruscica.

L’intervista all’esperto

Ecco qui il video da cui poter ascoltare l’intervista integrale e le riflessioni assolutamente interessanti sul tema del presidente di Altea Federation.