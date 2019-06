Ross: “Nessuna pace commerciale al G20 tra Usa e Cina”

A meno di un miracolo, sembrano decisamente ridotte le chance che Usa e Cina raggiungeranno un accordo commerciale in occasione della prossimo G20, in calendario a Osaka il 28 e 29 giugno.

La conferma è arrivata dal segretario al commercio Wilbur Ross, secondo il quale se una pace commerciale tra i due paesi ci sarà alla fine, questa non arriverà in occasione del G20, dove ci si aspetta un incontro tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping.

“Penso che nella migliore delle ipotesi i due paesi troveranno un accordo per riprendere le trattative” ha detto Ross in un’intervista domenica alla CNBC, aggiungendo che il presidente americano Donald Trump è “felice di procedere all’introduzione di dazi su beni cinesi per $ 300 miliardi in caso di non accordo”.