Roma Digital Summit 2025: il futuro della trasformazione digitale

Wall Street Italia è media partner del Roma Digital Summit 2025, un evento di riferimento per la trasformazione digitale che si terrà l’8 aprile 2025 a Palazzo Valentini, Roma. Organizzato da The Innovation Group in collaborazione con Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, il Summit rientra nel Digital Italy Program 2025 e rappresenta la sedicesima tappa del Digital Territorial Summit, un progetto strategico che mira a supportare l’innovazione nei territori attraverso il coinvolgimento di istituzioni, imprese, università e startup.

Un’agenda strategica per l’innovazione digitale

Il programma del Roma Digital Summit 2025 si articola in cinque sessioni tematiche, ognuna dedicata a un aspetto cruciale della trasformazione digitale:

Giubileo 2025 e PNRR : analisi degli investimenti e dei progetti strategici per la città.

: analisi degli investimenti e dei progetti strategici per la città. Trasporti e mobilità sostenibile : soluzioni digitali per rendere Roma più connessa e innovativa.

: soluzioni digitali per rendere Roma più connessa e innovativa. Intelligenza artificiale : applicazioni e opportunità per il settore pubblico e privato.

: applicazioni e opportunità per il settore pubblico e privato. Cybersecurity : strategie di sicurezza per cittadini e imprese contro le minacce digitali.

: strategie di sicurezza per cittadini e imprese contro le minacce digitali. Turismo e beni culturali: innovazione tecnologica per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico della Capitale.

Queste tematiche saranno affrontate con il contributo di esperti del settore, rappresentanti istituzionali e aziende che operano nella trasformazione digitale, offrendo un’occasione unica di confronto sulle sfide e opportunità del digitale.

Gli obiettivi dell’evento

Il Roma Digital Summit nasce con l’obiettivo di:

Creare un dialogo tra innovatori, istituzioni e imprese per favorire la crescita del territorio.

per favorire la crescita del territorio. Mettere in evidenza le best practice e i progetti più innovativi dell’ Area Metropolitana di Roma .

e i progetti più innovativi dell’ . Promuovere iniziative a supporto della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico.

e del trasferimento tecnologico. Fornire un momento di formazione e aggiornamento sulle nuove sfide della digitalizzazione.

sulle nuove sfide della digitalizzazione. Sostenere lo sviluppo di startup e PMI nel contesto dell’Industria 4.0.

nel contesto dell’Industria 4.0. Offrire un’occasione di accountability, permettendo ai vertici istituzionali di illustrare i progressi della transizione digitale.

Con un’agenda ricca di contenuti e speaker di rilievo, il Roma Digital Summit 2025 si conferma un appuntamento imperdibile per chiunque operi nell’ecosistema digitale.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo, visita il sito ufficiale dell’evento: Roma Digital Summit 2025.