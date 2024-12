Robeco: la prima linea di ETF attivi è ora quotata su Borsa Italiana

Robeco ha quotato oggi su Borsa Italiana la sua prima linea di Exchange Traded Fund (ETF) attivi. Con il lancio di questi prodotti, Robeco amplia la propria offerta di soluzioni d’investimento innovative, basate sulla ricerca e sostenibili.

L’offerta di Robeco su Borsa Italiana

La prima offerta introduce quattro ETF attivi, di cui tre basati sulle capacità di Robeco nel campo dell’investimento quantitativo e dell’enhanced indexing e uno che fa leva sul suo avanzato approccio quantitativo di nuova generazione. Questi prodotti integrano l’attuale offerta di fondi comuni e mandati di Robeco che offrirà ulteriori ETF nel corso del 2025, con l’aggiunta di altri ETF azionari e il lancio di nuovi prodotti obbligazionari.

La gamma di ETF attivi di Robeco:

Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (3DGL)

Robeco 3D US Equity UCITS ETF (3DUS)

Robeco 3D European Equity UCITS ETF (3D3D)

Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF (RDYN)

Marcello Matranga, Head Wholesale Italy & DACH:

“Gli ETF attivi stanno prendendo piede sul mercato europeo, dove sono apprezzati per la loro versatilità, economicità e accessibilità. Gli investitori istituzionali si avvalgono di questi strumenti per ricavarne vantaggi strategici, mentre gli investitori wholesale ne apprezzano la trasparenza e la facilità di diversificazione. In un contesto di volatilità, le strategie a gestione attiva di Robeco forniscono le competenze necessarie per affrontare la complessità e cogliere le opportunità che si presentano; questo è dunque il momento opportuno per esplorare tali soluzioni.”

Nick King, Head of ETF di Robeco:

“Dopo il successo del lancio della prima gamma di ETF attivi di Robeco in ottobre, siamo lieti di quotare i nostri prodotti sulle principali borse europee, tra cui Borsa Italiana, che è un’importante sede di negoziazione per gli acquirenti di ETF. Siamo estremamente soddisfatti del feedback che abbiamo ricevuto dai clienti e dagli operatori di mercato sul lancio dei nuovi ETF.”

3D ETF: un’alternativa più intelligente racchiusa in un ETF

I 3D ETF di Robeco fanno leva su una ventennale esperienza nel campo delle strategie di enhanced indexing, che hanno prodotto regolarmente solidi rendimenti corretti per il rischio. Mentre l’investimento tradizionale cerca di trovare un equilibrio tra rischio e rendimento per ottimizzare la performance finanziaria, l’investimento 3D potenzia questo approccio incorporando la sostenibilità accanto al rischio e al rendimento, riconoscendo che quest’ultima può essere un importante driver di valore e resilienza sul lungo termine.

“Questo approccio potenziato ci permette di valutare le opportunità d’investimento sulla base non solo delle prospettive finanziarie e del profilo di rischio delle imprese, ma anche della loro gestione dei fattori di sostenibilità” scrive Robeco nella nota.

Dynamic Theme Machine ETF: cogliere le opportunità di crescita prima del mercato

Il Dynamic Theme Machine ETF incarna le capacità quantitative di nuova generazione di Robeco, utilizzando tecniche avanzate di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per identificare tempestivamente i temi d’investimento man mano che emergono. Questo ETF modifica in modo dinamico il suo portafoglio per cogliere le opportunità di crescita prima del mercato, distinguendosi dai tradizionali ETF tematici che spesso si concentrano su temi consolidati. In particolare, cerca di superare con un approccio esclusivo i limiti degli ETF tematici tradizionali, identificando i temi emergenti prima che diventino sovraffollati e adeguando dinamicamente il suo portafoglio nel tempo.

La strategia si avvale di tecniche algoritmiche avanzate per elaborare grandi quantità di dati e identificare nuovi temi e titoli rilevanti. Per individuare i punti di ingresso e di uscita ottimali l’ETF utilizza i modelli quantitativi collaudati di Robeco. Un’ulteriore verifica da parte dei nostri esperti di investimenti tematici fondamentali assicura che l’ETF sia esposto ai temi più interessanti. Questo approccio dinamico è studiato per cogliere in anticipo sugli altri le opportunità di crescita e reagire in modo agile al mutare delle condizioni di mercato.