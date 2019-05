Rmc Sport lascia l’etere e passa al web sotto il nome di Tmw Radio

RMC Sport, spin-off di radio Monte Carlo nata nel gennaio 2018, si appresta a lasciare l’etere per passare alla diffusione digitale. RMC Sport, a partire da giugno, non disporrà più di frequenze fm e si concentrerà sulla diffusione digitale multipiattaforma, con il brand “TMW RADIO”.

Il sito rmcsport.net, già da ora, reindirizza in automatico al portale TMW Radio.

Questo cambiamento porterà TuttoMercatoWeb.com – primo sito dedicato al mondo del calcio in termini di audience raggiunta nel panorama italiano – a curare direttamente i contenuti e la diffusione, sfruttando i propri asset digitali esistenti e la propria competenza editoriale digitale comprovata da oltre dieci anni di storia nell’informazione calcistica. Tutti gli ascoltatori dell’emittente potranno continuare a fruire dell’intrattenimento e dell’informativa giornaliera

Il nuovo assetto si concentrerà sullo sviluppo della diffusione online tramite app (che già conta oltre 2,5 milioni di utenti giornalieri), smart speaker (sono già pronte le skill di Google e Alexa), car play e le sinergie con il network di TuttoMercatoWeb.com per diffondere il live streaming del palinsesto e i podcast prodotti giornalmente.

Triboo (che controlla anche Wall Street Italia) continuerà a svolgere il suo ruolo di concessionaria, promuovendo formati di audio pre roll e mid roll oltre che alla possibilità di sponsorizzare i vari programmi che comporranno la diretta e le varie attività.