Rivoluzione nelle RC Auto, ora arriva quella “familiare”: si paga premio con classe migliore

Dal decreto fiscale parte la una rivoluzione per l’Rc auto. Grazie a un emendamento a prima firma Andrea Caso, esponente del M5s, approvato dalla commissione Finanze della Camera, da ora in poi si potrà beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra tutti i veicoli di proprietà del nucleo familiare, anche per moto e scooter.

Che cosa cambia

Il codice delle assicurazioni già prevedeva che nelle famiglie si potesse acquisire per la stessa tipologia di veicolo, la classe di merito più favorevole rispetto a quella dell’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Ora la possibilità viene estesa ai casi di rinnovo di contratti già stipulati, a patto però che non ci siano stati incidenti “con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni”. E vale anche per diverse tipologie di veicoli, dunque anche per moto e scooter della famiglia.

Caso (M5S): “boccata d’ossigeno per le famiglie”

“L’emendamento avrà un notevole impatto sull’economia delle famiglie: stimiamo un risparmio fra il 30 e il 40% sulle polizze Rc auto”, ha sottolineato Caso, che ha aggiunto: “Si tratta di una enorme evoluzione che non sarà applicabile solo alle nuove polizze, ma anche a quelle in fase di rinnovo. Un primo passo per abbattere le discriminazioni fra Nord e Sud nell’Rc auto”.

Soddisfatto il sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa che in una nota commenta: “Mi sono impegnato in prima persona per una maggiore equità nella definizione delle classi di merito Rca e dei relativi costi, il risultato conseguito oggi in Commissione Finanze rappresenta solo il primo passo dell’ampia riforma in corso di definizione”.

Nel 2018, spesa media per RC Auto è stata di 333 euro

Secondo i dati recenti dell’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), nel 2018 l’assicurazione Rc Auto è costata agli italiani una media di 333 euro. Complessivamente le polizze pagate hanno avuto un valore di 10,6 miliardi di euro, con un incremento dell’1% rispetto al 2017. A livello geografico, l’importo più basso si è registrato a Bolzano dove sono bastati 236 euro per l’Rc auto, mentre quello più alto è stato riscontrato a Napoli, dove le polizze base sono arrivate a 493 euro.