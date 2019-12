Risparmio: sei mosse da fare ora per avere un 2020 finanziaramente in salute

Il 2019 sta per terminare ed è tempo di buoni propositi per l’anno che verrà, anche e soprattutto per quanto riguarda la propria salute finanziaria.

Si può fare molto per migliorare la propria salute finanziaria e impostare se stessi per aver successo nel 2020 facendo sei semplici mosse di denaro.

Così Marguerita Cheng, pianificatore finanziario e CEO di Blue Ocean Global Wealth a Gaithersburg che indice sei mosse intelligenti da compiere che riguardano il proprio denaro per avere un anno nuovo finanziariamente sano e felice.

Ripulire il vostro debito

Perfetto punto di partenza per mettere in ordine le proprie finanze è guardare al proprio debito verificando che non ci siano errori o mancati pagamenti che stanno trascinando al ribasso il vostro credit score.

Dare la priorità al pagamento del debito ad alto tasso di interesse

Mutuo per la casa, debito della carta di credito, prestito studentesco in sospeso o le rate dell’auto, è bene capire quali prestiti in corso hanno i tassi di interesse più alti.

“Se il vostro obiettivo per il nuovo anno è quello di ripagare il debito, assicuratevi di affrontare prima i prestiti con i tassi di interesse più alti”.

Il debito con il tasso di interesse più alto può trascinare verso il basso il credit score e danneggiare la propria salute finanziaria generale e questo per l’effetto valanga: si accumulano gli interessi sul deposito iniziale, ma si accumulano anche gli interessi sugli interessi appena guadagnati.

Aumentare i contributi

Altra mossa intelligente da fare, dice l’esperta, è aumentare i versamenti al proprio fondo pensione, il che può fare una grande differenza al momento del pensionamento.

Pianifica l’imprevisto

Oltre a risparmiare per il futuro, è prioritario costruire un fondo di emergenza. L’ideale sarebbe avere denaro per coprire da tre a sei mesi di spese in contanti.

Il nuovo anno è anche il momento perfetto per pensare a chi vuoi designare come beneficiario sul tuo conto di risparmio o sulla polizza assicurativa, se ne hai una.

Considera le spese imminenti e gli obiettivi personali

Calendario in mano, già da ora si possono verificare quelle spese che si andranno a pagare nel corso dell’anno e che magari si può anche anticipare. Cheng suggerisce di dedicare un’ora per capire quali spese inevitabili dovrete sostenere nel 2020.

Da segnare anche eventi mondani: ad esempio se nel 2020 dovrete fare da testimone di nozze al proprio migliore amico o spostarsi in un’altra città per partecipare alle nozze è necessario risparmiare nel corso dell’anno per rendere quei costi un po’ meno salati.

Sfida te stesso

Il nuovo anno è il momento di essere onesti con se stessi che non significa privarsi. “Non ti sto dicendo di sederti in casa tua e annoiarti. La tua vita sociale è importante. Ma quando si va fuori a cena, invece di ordinare due bevande e un dessert, ordina una bevanda e condividi il dessert. I soldi che si risparmia nel tempo si sommano”. Il risparmio è alla base di tutto.