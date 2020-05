Risparmio gestito: torna positiva raccolta netta in aprile, dopo shock coronavirus

L’industria del risparmio gestito riprende fiato in aprile, dopo lo shock coronavirus. Dopo i timori per la pandemia, le sue pesantissime ricadute economiche e gli scossoni sui mercati, i risparmiatori hanno ripreso un po’ di coraggio, probabilmente a fronte dei massicci interventi messi in campo da Governi e autorità monetarie dei maggiori Paesi.

Risultato finale, come emerge dalla mappa mensile di Assogestioni, lo scorso mese la raccolta netta è risultata positiva per 2 miliardi di euro, dopo i deflussi per 8,7 miliardi di marzo. Nello stesso mese, il patrimonio gestito ha segnato un aumento a 2.178,3 miliardi da 2.140,3. Da inizio anno, il saldo resta tuttavia negativo per 10 miliardi.

L’analisi della raccolta

A trainare aprile sono stati i fondi comuni, che sfiorano +6 miliardi di raccolta netta, dopo i -10,5 miliardi di marzo, sulla spinta dei fondi aperti con +5,7 miliardi (contro -10,8 miliardi nel mese precedente), con l’apporto anche dei fondi chiusi, che segnano +195 milioni dopo +282 milioni.

Per le gestioni di portafoglio, che a marzo avevano retto bene alla crisi del Covid-19 (+1,8 miliardi), il saldo dei flussi in aprile è invece risultato negativo per quasi 3,9 miliardi.

Le retail segnano +105 milioni, dopo -742 milioni, mentre le istituzionali registrano un saldo negativo per 3,98 miliardi, dopo +2,58 miliardi a marzo.

Pesano sul comparto i – 5,4 miliardi che la mappa registra per le gestioni di portafoglio istituzionali di Generali. Dalla compagnia triestina arriva, però la precisazione che il dato complessivo di raccolta del gruppo (-4,4 miliardi) si riferisce “principalmente a ribilanciamenti nei portafogli di clienti istituzionali”. Si tratta, cioé, di riposizionamenti e non di deflussi.

A livello di singole società di gestione Eurizon (gruppo Intesa Sanpaolo) si posiziona prima per raccolta netta nel mese con oltre 2,5 miliardi di euro.