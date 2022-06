Il risparmio gestito continua a sentire il peso della tempesta che si è abbattuta sui mercati, anche se non manca qualche sprazzo positivo. È quanto risulta dalla mappa mensile di Assogestioni, da cui emerge che la raccolta netta di maggio è in rosso per 1,27 miliardi di euro, dopo il calo di 1,9 miliardi in aprile. Si assottiglia così a +7,7 miliardi il saldo da inizio anno.

Il patrimonio gestito è nuovamente diminuito, scendendo a 2.395 miliardi da 2.427 miliardi, per l’effetto combinato della raccolta e della flessione dei mercati, che l’Ufficio studi di Assogestioni quantifica in -1,2%.

Sul fronte delle gestioni collettive (-40 milioni di flussi dopo +1,7 miliardi), per la prima volta dal marzo 2020, il saldo della raccolta mensile dei fondi aperti va in negativo, con un calo di 370 milioni, dopo +1,6 miliardi in aprile.

Resistono i fondi azionari, crollano gli obbligazionari

Non mancano tuttavia elementi positivi. Nonostante le continue turbolenze delle Borse, che hanno spinto l’indice Msci World in calo di oltre il 20% da inizio anno, i fondi azionari hanno registrato una raccolta positiva per oltre 2,5 miliardi, dopo 2,2 miliardi in aprile, portando il totale da gennaio a 14 miliardi.

D’altro canto, la brusca retromarcia innestata dalle grandi banche centrali per porre freno all’inflazione, con le conseguenti ricadute sui tassi d’interesse, ha favorito le uscite dai fondi obbligazionari, che hanno chiuso il mese a -3,3 miliardi, dopo -2,5 miliardi, portando i deflussi da inizio anno a quota 11,2 miliardi.

A maggio si sono mantenuti in positivo, ma con minore slancio, i fondi bilanciati (+608 milioni dopo +1,2 miliardi), mentre i flessibili sono scivolati in negativo (-394 milioni dopo +278 milioni).

Segno più, senza entusiasmi, per i fondi monetari a 190 milioni, dopo +413 milioni. I fondi di diritto italiano hanno segnato nell’insieme un saldo mensile dei flussi pari a -179 milioni, dopo +276 milioni in aprile, a complessivi +25 milioni da gennaio. Maggio negativo anche per i fondi esteri a -191 milioni, dopo +1,3 miliardi, con un totale che comunque sfiora +14 miliardi da inizio anno. A completare il panorama i fondi chiusi con +330 milioni di raccolta, in rafforzamento dai +185 milioni di aprile, a un totale nei cinque mesi di +1,7 miliardi.