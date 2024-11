Risparmio gestito: nasce Banco BPM Invest Sgr con un focus sui private markets

Il Banco BPM ha annunciato il lancio di Banco BPM Invest Sgr, società di gestione rivolta alla clientela istituzionale. Banco BPM Invest Sgr ha avviato la propria attività con asset in gestione superiori a 1 miliardo di euro in fondi alternativi diversificati per asset class, geografie e con una forte attenzione verso le società italiane. Queste in particolare rappresenteranno il focus principale della nuova Sgr, con l’obiettivo di segnalare ai grandi investitori, anche internazionali, le opportunità offerte dagli investimenti verso le PMI operanti in Italia.

Antonio Mignone ha assunto il ruolo di amministratore delegato della società e sarà coadiuvato da un team di consolidata esperienza nel settore.

“Con questa nuova iniziativa Banco BPM si propone agli investitori istituzionali italiani che vogliono investire i propri patrimoni attraverso strumenti alternativi nei mercati privati. Banco BPM potrà offrire alla propria clientela prodotti di investimento ad alto valore aggiunto ha chiarito Edoardo Ginevra, condirettore generale cfo di Banco BPM. Inoltre – conclude Ginevra – la sinergia con gli investitori istituzionali permetterà di contribuire al sostegno delle imprese e dell’economia italiana, testimoniando l’attenzione al territorio che ha sempre contraddistinto il nostro Gruppo”.

La nuova società si appresta inoltre a offrire il servizio di gestione collettiva del risparmio con il lancio, previsto nell’ultimo trimestre 2024, di un fondo di fondi di private equity che prevede anche una componente di secondario. Tutti i prodotti saranno strutturati secondo i principi Esg, in coerenza con la politica della capogruppo.

L’inizio dell’operatività di Banco BPM Invest Sgr potenzia il portafoglio fabbriche prodotto del Gruppo, completando l’offerta anche in termini di segmenti di clientela servita e ampliando lo spazio per i ricavi commissionali.