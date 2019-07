La lezione di una star dell’Nba finita in bancarotta. C’è bisogno di un consulente

“Un consulente finanziario può essere qualcosa come il tuo miglior amico”, parola dell’ex stella dell’Nba, Antoine Walker, cestista dei Boston Celtics finito in bancarotta dopo il ritiro dal basket professionistico. Walker, oggi 42enne, ha raccontato in un’intervista come un confronto più approfondito con un esperto avrebbe evitato, fra le altre cose, un disastroso investimento immobiliare che portò l’ex atleta in grosse difficoltà finanziarie.

Avendo conosciuto presto i privilegi di una vita sportiva ai massimi livelli, Walker aveva iniziato a indulgere eccessivamente nel lusso, acquistando più immobili e auto da 400mila dollari. Fino ad arrivare al’investimento che portò l’ex cestista al tracollo.

Walker, forte di quest’esperienza negativa, ha avviato un percorso per l’insegnamento dell’educazione finanziaria ai colleghi dell’Nba dell’Nfl.

“Non voglio che facciano gli stessi errori che ho fatto io. Riferisco loro delle mie prove e le mie tribolazioni, così ci penseranno due volte rispetto a quello che faranno con i loro soldi”, ha detto Walker in un’intervista rilasciata a Thinkadvisor.

Anche se comprare una Maybach Mercedes e svariati gioielli non si sono rivelate scelte sagge, il vero problema con cui dovette fare i conti Walker fu entrare in una società di real estate di un amico di Chicago.

“I primi tre anni furono grandi: stavamo comprando un sacco di proprietà. Ma il ragazzo ha gestito male la compagnia e siamo rimasti scottati nel crollo immobiliare del 2007-2008 e abbiamo preso in prestito un sacco di soldi dalle banche”.

Da lì alla bancarotta il passo fu breve. All’epoca Walker aveva sì un consulente finanziario, ma serve a poco se poi si agisce comunque di testa propria.

Ora Walker insegna agli atleti come assicurarsi di non rimanere a corto di denaro una volta che la loro carriera professionistica sarà volta al termine. E, soprattutto, ha iniziato a regolare il suo stile di vita: