Risparmi: perché è importante avere un piano finanziario anche in piena pandemia

Il lockdown forzato imposto dalla pandemia di Covid-19 ha messo in attesa decisioni importanti della nostra vita come l’acquisto di una casa o il pensionamento. Ma è giusto attendere per progetti così fondamentali che riguardano la nostra famiglia e le nostre finanze?

In realtà, è proprio l’incertezza a rendere così necessario un piano finanziario. Realizzare un piano finanziario da utilizzare in un momento di grande confusione è molto utile per capire dove stano andando i nostri soldi.

Realizzarlo può essere semplice: basta sedersi con un pezzo di carta e una penna in mano e seguire qualche consiglio di esperti. A dare qualche indicazione alla Cnbc è Rich Ramassini, pianificatore finanziario certificato e vicepresidente senior di PNC Investments.

La prima cosa da tenere a mente quando si redige un piano finanziario è che ad oggi, nel bel mezzo della pandemia, potrebbe essere ben diverso da quello che si aveva in mente qualche mese fa.

Se non sono cambiati gli obiettivi, potrebbero essere cambiate le disponibilità alla luce delle innumerevoli difficoltà che stanno riscontrando le famiglie oggi. “Se oggi non sei in grado di pagare le bollette, non dovresti contribuire a creare un fondo per l’istruzione universitaria dei figli”, ha detto Grossman.

Inoltre non è il momento di pagare il debito in fretta. E’ bene fare pagamenti minimi così anche risparmiare per il pensionamento può andare in secondo piano.

“Non sappiamo come saranno i prossimi cinque anni, quindi i piani finanziari più brevi”, ha detto Grossman, sono la strada da seguire. Per chi invece riesce a pagare rate e bollette, il prossimo obiettivo è creare un fondo di emergenza.

I consigli standard suggeriscono che un fondo di emergenza dovrebbe contenere da tre a sei mesi di spese, eppure Grossman fa notare che non viviamo in tempi normali e incoraggia a mettere da parte abbastanza denaro per coprire da sei a dodici mesi di spese.