Risparmi: le mosse intelligenti da fare ora con i propri soldi

Cosa dovresti fare per metterti in carreggiata con i tuoi soldi e i risparmi durante la ripresa economica? Questa la domanda che si pongono in molti e a cui rispondono esperti finanziari in un articolo apparso sull’emittente Cnbc in cui vengono individuate le mosse intelligenti di denaro da fare ora che l’economia rimbalza

Ecco in particolare su cosa gli esperti raccomandano di concentrarsi quando l’economia si sta riprendendo.

Risparmi, ricostruire quelli di emergenza

La pandemia è stata una completa sorpresa e ha mostrato a molti quanto fossero impreparati a sopportare un’emergenza. Come ha sottolineato Mark Hamrick, analista economico senior di Bankrate, “Consigliamo vivamente di fare del risparmio d’emergenza una priorità”.

Una regola empirica seguita da molti esperti finanziari è che la gente occorrerebbe avere da tre a sei mesi di spese vive da parte in un fondo di risparmio d’emergenza. Certamente questa è una regola base, visto che a seconda della carriera, famiglia e bisogni specifici, alcune persone potrebbero voler risparmiare di più – o anche meno.

Risparmi: pagare i debiti

Un altro obiettivo finanziario ad alta priorità che gli esperti raccomandano è il pagamento dei debiti in corso, soprattutto per coloro che potrebbero averne spesi di più per sopravvivere durante la pandemia e la fase di lockdown.

Rielaborare il proprio budget per la nuova normalità

L’anno scorso è stato insolito, e per molti ciò ha comportato drastici cambiamenti nel proprio budget familiare. Sia coloro che hanno perso il lavoro e hanno dovuto trovare altre fonti di reddito, sia coloro che abbiano scoperto di avere soldi extra risparmiati da viaggi o altre spese annullate, i bilanci familiari potrebbero aver bisogno di un aggiornamento. Buona idea, suggerisce l’esperto, è controllare se il costo di certi beni e servizi è lo stesso o è cambiato a causa della pandemia.

Se avete soldi da destinare a cose futili, dallo shopping ai viaggi, è bene controllare il budget e mettere da parte un importo specifico per evitare di spendere troppo.

Rivedere i propri obiettivi finanziari

Infine una mossa intelligente da fare ora, mentre il mondo ritorno ad una nuova normalità post Covid, è rivalutare i propri obiettivi finanziari a lungo termine. L’anno scorso milioni di persone hanno dovuto rimandare a data da destinarsi scelte decisive come l’acquisto di una casa o di un’auto. E’ bene ora fare il punto della situazione e capire come muoversi.