Riforma fiscale, la conferenza stampa del premier Draghi (VIDEO)

Dal Governo è arrivato questo pomeriggio il via libera alla delega per la riforma fiscale.

La bozza di delega al governo è composta di 10 articoli, che possono essere ancora soggetti a modifiche. Quando verrà approvata dal Parlamento, il Governo avrà 18 mesi di tempo per attuarla, prevista la revisione delle aliquote Irpef, il calcolo dell’Ires e la semplificazione dell’Iva.