REF: Pil Italia in picchiata, flessione fino a -8% nel primo semestre

Il coronavirus metterà ko l’economia italiana. Le ultime stime arrivano da Ref Ricerche (leggi il documento) che ha sensibilmente rivisto al ribasso la stima di contrazione del Pil italiano nel primo semestre a -8 per cento (dal -1/-3% indicato in precedenza)

“La caduta riguarda con questa intensità solamente l’ultima parte del primo trimestre, che potrebbe chiudere con un decremento del 3 per cento sul quarto 2019, e manifestarsi pienamente nel secondo, quando la caduta sarebbe di un altro 5 per cento sul primo trimestre” si legge in un nota diffusa dal centro ricerche in una nota.