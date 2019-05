Reddito italiani in calo, ma varia enormemente in base al tipo di lavoro

Poco più di 9mila euro è il reddito medio di un dipendente privato che lavora per una persona fisica, come rivela il Mef. Si tratta della somma più bassa in assoluto e pari a un quinto del reddito medio più alto, registrato dalla categoria dei lavoratori nel segmento delle attività professionali. In totale, il salario netto dichiarato al fisco nel 2018 è calato del 14% rispetto all’anno precedente.

Il ministero ha pubblicato sia le statistiche relative agli Studi di Settore, sia quelle riguardanti le dichiarazioni delle persone fisiche in base al reddito prevalente e altri dati trasmessi dai contribuenti nel 2018. Si parla dunque degli introiti che i lavoratori in regola hanno ricevuto nel periodo d’imposta 2017.

Studi di settore: reddito medio più alto per i professionisti

Guardando alle società, i ricavi/compensi totali dei contribuenti soggetti agli Studi di Settore, per il 2017, sono risultati pari a 729 miliardi di euro con andamenti leggermente differenziati tra i settori: i servizi mostrano l’incremento maggiore (+1,5%), seguiti dalle attività professionali (+1,3%) e dalle attività manifatturiere (+0,7%); sostanzialmente stabile risulta il commercio.

Il reddito totale dichiarato – ossia il netto in busta paga soggetto alle tasse – è pari a circa 91,7 miliardi di euro, in flessione del 14% rispetto all’anno precedente. Il reddito medio dichiarato è pari a 25.290 euro per le persone fisiche e a 34.260 euro per le società di persone.

Rispetto all’attività economica esercitata, il reddito medio dichiarato più elevato si registra nel settore delle attività professionali (49.190 euro, +3% rispetto al 2016), seguito dal settore delle attività manifatturiere (37.680 euro, -6,9% sul 2016) e dal settore dei servizi (27.330 euro, -4,5%).

Dipendenti privati: reddito più basso per chi lavora per persone fisiche

Guardando alle dichiarazioni dei dipendenti, dalle statistiche pubblicate dal Mef emerge che oltre il 76% di questi ha prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro nell’arco dell’anno, mentre il restante 24% ha prestato servizio presso più datori di lavoro.

Rispetto alla natura giuridica del datore di lavoro, il 54% dei lavoratori dipendenti presta servizio presso società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, seguiti da coloro che sono occupati presso enti pubblici (15%), ditte individuali (9%), enti e istituti di previdenza e assistenza sociale (7%) e società di persone (7%).

Il reddito medio da lavoro dipendente varia a seconda della natura del datore di lavoro: il reddito medio più basso, pari a 9.910 euro, risulta quello dei lavoratori dipendenti il cui datore di lavoro è una persona fisica. Il valore sale a 13.850 euro per i dipendenti di società di persone, a 21.120 euro per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, mentre si registra il reddito medio più elevato, pari a 23.470 euro, per i dipendenti delle società di capitali.